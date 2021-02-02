В Тюмени прокуратура потребовала закрыть реабилитационный центр и хостел за нарушения правил пожарной безопасности

Прокуратура Тюменской области направила в суд иски о приостановке деятельности трех тюменских организаций, оказывающих услуги по круглосуточному проживанию людей, сообщили пресс-службе ведомства. По данным ведомства, организации нарушили правила пожарной безопасности.

В частности, речь идет о реабилитационном центре «Счастливая семья», благотворительной организации «Сигнал» и хостеле ООО «Мун Косметикс». Во время проверок ведомство установило, что здания организаций не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Иски о запрете деятельности организаций до устранения нарушений были направлены в Калининский районный суд Тюмени.

Напомним, в январе в Тюменской области во время пожара в нелегальном частном доме престарелых погибли семь пожилых постояльцев, еще двое пострадали. Причиной возгорания могло стать неправильное использование печного оборудования в бане. Следователи возбудили уголовное дело и задержал владелицу частного пансионата. После этого губернатор Александр Моор поручил выявить все подобные объекты на территории региона.

Михаил Мананников