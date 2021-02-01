В России за сутки выявили минимальное с конца октября число заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 17 648 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах — минимум с 28 октября. Это на 3,87% меньше, чем выявили накануне — 18 359. Общее число заразившихся достигло 3 868 087.
Больше всего новых случаев в регионах:
- Москва — 2037 (всего 932 109),
- Санкт-Петербург — 1842 (335 958),
- Московская область — 1068 (193 810),
- Нижегородская область — 468 (84 904),
- Воронежская область — 373 (58 592).
Умерли за последние сутки 437 человек (накануне — 485; -9,9%), всего за время пандемии — 73 619. Выздоровели 18 169 человек, всего — 3 318 173.
Где больше всего умерших:
Москва — 61 человек (всего 13 495),
Санкт-Петербург — 53 (9786),
Московская область — 32 (3796),
Красноярский край — 24 (2369),
Краснодарский край — 19 (1488).
Россия находится на пятом месте по числу заразившихся коронавирусом. Первые четыре места занимают США (26,2 млн), Индия (10,7 млн), Бразилия (9,2 млн) и Великобритания (3,8 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, планируется вакцинировать 60% населения. При этом вакцинация остается добровольной.
Подробности — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».