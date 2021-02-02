Аргентина назначила послом в России бывшего замглавы МИДа

Правительство Аргентины назначило послом в России Эдуардо Суайна. Ранее он работал заместителем главы МИДа. В октябре от поста посла в России отказалась Алисия Кастро из-за несогласия с внешней политикой Аргентины.

«Дипломат Эдуард Суайн назначен послом Аргентины в РФ. Его задача — сконцентрироваться на развитии стратегического сотрудничества между странами»,— говорится в сообщении МИД Аргентины в Twitter. На данный момент обязанности посла исполняет Диего Десмурес.

Господин Суайн в 2011–2015 годах работал заместителем главы МИДа. В 2016–2017 годах он возглавлял посольство в Парагвае.

Госпожа Кастро отказалась от поста после того, как Аргентина проголосовала в Совете ООН по правам человека по вопросу нарушения прав в Венесуэле. Аргентина поддержала резолюцию.