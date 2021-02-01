Близкий к Кремлю политтехнолог может влиться в «Справедливую Россию»

Близкий к администрации президента (АП) политтехнолог Дмитрий Гусев может получить руководящую должность в «Справедливой России» (СР), сообщили “Ъ” источники, близкие к руководству партии. Один из собеседников “Ъ” говорит, что политтехнолог может сменить руководителя центрального аппарата партии Дмитрия Прокопенко. Источники поясняют, что в будущем господин Гусев фактически станет главным политтехнологом объединенной партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и будет вместе с официальным главой избирательного штаба СР курировать ее избирательную кампанию на выборах в Госдуму в сентябре этого года.

Ранее о том, что Дмитрий Гусев как технолог будет заниматься избирательной кампанией новой объединенной партии, сообщал РБК. Слияние партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» должно быть юридически оформлено 22 февраля, когда две последние партии примут решения о самоликвидации и вхождении в СР.

Дмитрий Гусев возглавляет консалтинговую компанию Bakster Group и, по словам источников “Ъ” в экспертном сообществе, является одним из наиболее близких к АП политтехнологов. Он также стал одним из победителей конкурса «Лидеры России. Политика», с помощью которого АП искала новых потенциально сильных кандидатов на думские выборы-2021. Собеседники “Ъ”, близкие к руководству СР, допускают, что господин Гусев будет баллотироваться от нее на этих выборах.

Секретарь президиума центрального совета СР Олег Шеин сообщил “Ъ”, что его партию в ближайшее время действительно ждет кадровое усиление, после которого СР сможет претендовать на второе место по итогам будущих думских выборов. По словам господина Шеина, официальным главой избирательного штаба СР остается депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Об объединении партий — в материале “Ъ” «Справедливые и правдивые хотят стать вторыми».

Андрей Винокуров, Мария Макутина