Биржи померились акциями

Две крупнейшие российские фондовые биржи — Московская и Санкт-Петербургская — по итогам прошлого года стали полноценными конкурентами по объемам торгов акциями. Московская площадка, на которой преимущественно торгуются российские бумаги, удвоила объемы, санкт-петербургская, на которой представлены акции зарубежных эмитентов, увеличила их на порядок. Однако в таких сегментах, как долговой, срочный, валютный и денежный рынки, реальных конкурентов у Московской биржи пока не предвидится.

Московская биржа 12 января подвела итоги 2020 года. Общий объем торгов на ней вырос на 18,7%, до 947,2 трлн руб. Почти двукратный рост показал рынок акций, депозитарных расписок и паев, достигнув рекордных 23,9 трлн руб. Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году и составил 19,7 трлн руб. В статистику вошли и торги иностранными акциями за рубли, которые биржа начала в конце августа.

На Санкт-Петербургской бирже объем торгов по итогам 2020 года составил $167,3 млрд, что в 10 раз больше, чем в 2019 году ($16,73 млрд). На этой бирже торгуются иностранные ценные бумаги, в основном акции (более 99% от объема торгов). С учетом среднего за год курса доллара в размере 72,3 руб., объем торгов иностранными бумагами составил 12,1 трлн руб. Таким образом, оборот торгов на Санкт-Петербургской бирже составляет по итогам года 50% от оборота Московской биржи, тогда как в прежние годы не превышал и 10%.

Уже сейчас можно сказать, что Санкт-Петербургская биржа такой же серьезный игрок и вполне равноценный конкурент Московской бирже на рынке акций, отмечает руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов.

По его словам, ближайшие год-два это будет достаточно серьезное соперничество, в результате которого выиграют как профессиональные участники рынка, так и их клиенты. Подстегивать конкуренцию будет продолжающийся приток инвесторов на фондовый рынок.

947,2 триллиона рублей составил объем торгов на Московской бирже в 2020 году

Впрочем, в таких сегментах, как долговой, срочный, валютный и денежные рынки, Московская биржа остается и, судя по всему, надолго останется единственной торговой площадкой.

Санкт-Петербургская биржа пока только разработала трехлетнюю стратегию (см. “Ъ” от 9 декабря 2020 года), которая предполагает формирование универсальной бизнес-модели, включающей рынки акций и облигаций в международной и в локальной юрисдикциях, рынок производных и инструментов коллективных инвестиций. «Это потребует развития денежного рынка для оптимизации технологии, ее "бесшовности" и надежности»,— говорилось в стратегии. Как ранее говорили источники “Ъ”, пока Санкт-Петербургская биржа технически готова запустить торги российскими акциями в феврале-марте.

По итогам годам видны выросшие обороты и на Санкт-Петербургской, и на Московской бирже, но обороты на первой растут более быстрыми темпами, говорит руководитель департамента интернет-брокер «БКС Брокера» Игорь Пимонов. При этом, отметил он, по клиентам самого брокера интересы распределены примерно 50/50 между двумя биржами, в то время как раньше клиенты — физические лица совершали больше сделок на московской площадке.

Это связано и с возросшим интересом к иностранным активам, и со стремлением клиентов диверсифицировать свои валютные, страновые и секторальные риски, объясняет господин Пимонов.

«Мы думаем, что интерес к иностранным бумагам будет оставаться на высоком уровне, если не будет введено никаких законодательных ограничений»,— добавил эксперт.

В самом конце прошлого года Банк России разработал новый законопроект об ограничении продаж «сложных» продуктов неквалифицированным инвесторам, под который частично попадают и иностранные ценные бумаги.

Полина Смородская