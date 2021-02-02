Бизнес избежал сетей

По данным “Ъ”, Минэнерго отказалось от дальнейшей разработки законопроекта о дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети») —механизма, при котором крупная промышленность доплачивала бы за прочих потребителей. В случае принятия тариф магистральных сетей вырос бы на 50% за семь лет, что не устраивало крупных потребителей. Теперь Минэнерго собирается заново взяться за решение «вечной проблемы» перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов попросил Белый дом «на текущий момент приостановить работу в правительстве над законопроектом» о дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями), утверждают собеседники "Ъ," знакомые с обсуждением вопроса. Документ был внесен в правительство еще в сентябре 2019 года, но из-за сопротивления со стороны крупной промышленности и критики профильных регуляторов не был принят.

Тема дифференциации единого тарифа ФСК обсуждается с 2017 года, ее инициаторами выступали Минэнерго (тогда его возглавлял Александр Новак, ныне вице-премьер по ТЭК) и «Россети». Идея состояла в том, чтобы повысить тариф для крупной промышленности, напрямую подключенной к магистральным сетям, на 50% за семь лет. Сейчас магистральный сетевой тариф — около 0,362 руб. за 1 кВт•ч. Тариф для распредсетей гораздо выше (1,914 руб. за 1 кВт•ч), и крупная промышленность, чтобы снизить расходы, предпочитает подключаться к магистральным сетям напрямую. Таким образом, дифференциация тарифа ФСК должна была поднять цену электроэнергии для крупных предприятий и понизить тарифы для остальных. По оценкам крупного энергоемкого бизнеса, последовательно критиковавшего инициативу, механизм привел бы к изъятию из инвестиционного оборота около 60 млрд руб., а среднее увеличение цены по рынку составило бы 26,6%.

В Минэнерго подтвердили отзыв законопроекта. Как пояснил “Ъ” господин Шульгинов, предложение об отзыве законопроекта наравне с вопросом резерва сетевой мощности находилось в числе приоритетных задач с первых дней его работы в должности министра энергетики. По его словам, в 2020 году появились два важных фактора, которые потребовали пересмотра предложений Минэнерго: изменения в экономике, вызванные пандемией (дифференциация послужит дополнительной нагрузкой для энергоемких предприятий), и возможность введения углеродного сбора в ЕС для продукции российских компаний, что еще больше усугубит ситуацию.

Дифференциация тарифа ФСК, по заявлениям правительства, должна была стать одним из шагов по снижению перекрестного субсидирования в электроэнергетике, объем которого пока только растет. В частности, тарифы населения до сих пор ниже реальных затрат энергетиков, за них де-факто платят мелкие и средние («прочие») и крупные потребители. В 2012 году объем перекрестного субсидирования составлял 220 млрд руб., в 2017-м — 368 млрд руб., в 2019-м — более 400 млрд руб., по оценке «Совета рынка» (регулятор энергорынков). Власти обсуждали еще несколько способов снижения перекрестки, в том числе введение резерва сетевой мощности и соцнормы потребления для населения. Последняя идея была отклонена правительством из-за возможного роста социальной напряженности. Николай Шульгинов заявил “Ъ”, что конкретные меры по снижению перекрестного субсидирования пока прорабатываются, предлагается «сформировать прозрачный механизм расчета и распределения перекрестного субсидирования исходя из текущих условий».

В «Россетях» от комментариев отказались, в Минэкономики не ответили. В ФАС “Ъ” сообщили, что до настоящего времени в службу не поступала информация об отзыве законопроекта. Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев заметил, что наметившийся после недавних кадровых назначений «отказ от наиболее одиозных инициатив обнадеживает».

По мнению Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», проект закона по дифференциации тарифа ФСК изначально выглядел не вполне рыночным, закрепляя статус-кво, при котором крупные потребители снижают бремя обслуживания распредсетей, хотя не пользуются их услугами. Так как законопроект не предполагал дополнительных доходов для «Россетей», а лишь перераспределял тарифную нагрузку между группами потребителей, отказ от этой инициативы никак не отразится на финансовом состоянии «Россетей», считает аналитик.

Татьяна Дятел