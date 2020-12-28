ФАС прошлась по проводам

Как выяснил “Ъ”, новый глава ФАС Максим Шаскольский попросил правительство отказаться от механизма дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании. Он жестко раскритиковал законопроект Минэнерго, назвав его угрозой энергобезопасности страны. Тариф для промышленности, по подсчетам ФАС, вырастет вдвое, а цены для мелкого бизнеса не снизятся, поскольку «Россетям» нужно покрывать выпадающие доходы за прошлые годы. Эти опасения имеют под собой веские основания, говорят аналитики.

Новый глава ФАС Максим Шаскольский впервые жестко раскритиковал механизм дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети»), подразумевающий двукратный рост тарифа для промышленности. Законопроект нужно вернуть в Минэнерго на «существенную доработку в связи с нецелесообразностью его рассмотрения», говорится в его письме в правительство (документ от 22 декабря есть у “Ъ”, отправку подтвердили в ФАС). Глава службы предупреждает: инициатива будет иметь «очень серьезные негативные последствия для энергобезопасности РФ», поскольку приведет к децентрализации энергосистемы из-за ухода промышленности на свою генерацию.

В «Россетях» “Ъ” сообщили, что не комментируют переписку ведомств. «Компания будет исполнять то решение правительства, которое будет принято»,— говорят там. В Минэкономики не видели письма. В Минэнерго не ответили на запрос.

Механизм дифференциации тарифа ФСК предполагает перераспределение перекрестного субсидирования (доплаты бизнеса за сниженные тарифы населения). Тариф для промышленности на магистральных сетях должен расти, а для малого бизнеса на распредсетях — снижаться. Минэнерго внесло законопроект в правительство в 2019 году.

Механизм может «фактически разрушить единое экономическое пространство в сфере электроэнергетики», считает господин Шаскольский. Сейчас тарифы магистральных сетей везде одинаковы, а после реформы будут различаться по регионам (появится более 80 тарифов вместо одного). В Приморском крае тариф вырастет в пять раз, а в Чечне — в девять раз.

Минэкономики предлагает передать регионам право самостоятельно устанавливать сроки и размеры дифференциации тарифа (см. “Ъ” от 8 декабря). Но это опасно, пишет Максим Шаскольский: перекрестное субсидирование увеличится, конкурентоспособность бизнеса ухудшится, а собираемость доходов ФСК упадет.

Глава ФАС отмечает, что механизм критикует крупная промышленность, в частности «Роснефть», НЛМК и ОАО РЖД.

роме того, он напоминает, что к реформе были вопросы и у других ведомств — Минстроя, Минфина, Минпромторга. Господин Шаскольский также обращает внимание, что в 2019 году механизм критиковало и Минэкономики, оценивая сокращение инвестиций бизнеса на 221 млрд руб. до 2024 года (позиция ведомства изменилась в 2020 году после прихода нового главы Максима Решеникова).

Максим Шаскольский также сомневается, что ставки для малого и среднего бизнеса снизятся: снижение тарифа будет «замещено объемом выпадающих доходов». Такая вероятность косвенно подтверждается в годовом отчете «Россетей» за 2018 год, пишет глава ФАС. По мнению Сергея Роженко из КПМГ, опасения имеют под собой основания: совокупный объем выпадающих доходов «Россетей» только по льготному техприсоединению за 2009–2017 годы оценивался Минэнерго в 112 млрд руб. без учета сглаживания RAB-тарифов и снижения необходимой валовой выручки.

Игорь Артемьев, на тот момент глава ФАС, о дифференциации тарифа ФСК, 6 октября У нас позиция с Минэнерго очень похожа. Вопрос только в скорости: какое будет ускорение тарифа — за три года или за шесть–семь лет прийти к этому единообразию двух систем

«Что бы ни предлагали отраслевые регуляторы, разгребать тарифно-экономические последствия в итоге придется ФАС,— говорит Василий Киселев, директор Сообщества потребителей энергии (объединяет промышленных потребителей электроэнергии).— Поэтому у ведомства рациональная и, что немаловажно, последовательная позиция в отношении проекта, которая не изменилась после смены руководителя».

«Двукратный рост платы ФСК стимулирует промышленность к энергоавтономии, а это поднимет цены для оставшихся в сети клиентов, что является угрозой для устойчивости всей системы»,— считает Николай Посыпанко из Vygon Consulting. По его оценкам, эффект в тарифах распредсетей едва ли превысит 2%, но и он под вопросом — никто не отменял инвестиций, которые в текущих условиях стагнирующего спроса в тарифные рамки «не влезают».

Полина Смертина