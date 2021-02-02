«Сибирский деловой союз» попал в одни руки

Сооснователь «Сибирского делового союза» (СДС), одного из крупнейших в РФ производителей энергетического угля, Михаил Федяев довел долю в холдинге до 95%, выкупив акции своего давнего бизнес-партнера Владимира Гридина. До сделки СДС в течение нескольких лет распродавал крупные активы, не связанные с добычей угля, для снижения долговой нагрузки, которая оценивается в $1–1,5 млрд. По расчетам источников “Ъ”, доля господина Гридина могла стоить до $500 млн.

Михаил Федяев увеличил свою долю в капитале «Сибирского делового союза» до 95%, следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности холдинга за 2019 год (последняя доступная). В документе также сказано, что остальные 5% принадлежат некоему юридическому лицу. Таким образом, бизнес-партнер господина Федяева Владимир Гридин вышел из капитала холдинга.

В состав СДС входят кузбасские угольные разрезы «Черниговец», «Восточный», «Первомайский», шахты «Южная» и «Листвяжная», обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий. В 2020 году добыча холдинга должна была составить около 28,2 млн тонн угля, а к 2035-му планируется рост до 32 млн тонн. Михаил Федяев и Владимир Гридин также владеют по 25,1% в проекте строительства крупного угольного порта «Суходол» в Приморье мощностью 12 млн тонн в год. В 2020 году доли в проекте были переданы в залог ВЭБу и ВТБ, которые выделили кредитную линию на 32 млрд руб. для строительства порта.

Михаил Федяев и Владимир Гридин были основателями СДС в 1990-х годах. Но в январе 2019 года в ФАС поступило ходатайство о покупке 47,5% акций СДС: тогда РБК писал, что продавцом выступал господин Гридин, а покупателем — господин Федяев. Однако о завершении сделки не сообщалось. В последних доступных данных ЕГРЮЛ как акционеры компании также указаны Михаил Федяев (33,33%), Владимир Гридин (26,67%) и два его сына, на которых записано в общей сложности 40% акций. По данным Forbes, де-факто доли между Михаилом Федяевым и Владимиром Гридиным делились примерно поровну.

Источник “Ъ”, специализирующийся на M&A горнодобывающих компаний, оценивает стоимость угольных активов СДС в $2 млрд без учета долга, исходя из принципа 4–5 EBITDA. Forbes оценивал долговую нагрузку в $1–1,5 млрд. Таким образом, стоимость доли Владимира Гридина может составлять $250–500 млн. Высокая долговая нагрузка является главной проблемой холдинга. В 2020 году «СДС-Уголь» обращался за господдержкой, прося рефинансировать задолженность перед банками-кредиторами. В июле 2020 года замминистра энергетики Анатолий Яновский говорил, что Минэнерго помогло компании договориться с банками, в том числе Райффайзенбанком.

Выходу господина Гридина из СДС предшествовала продажа ряда активов холдинга. В 2015 году Константину Гончарову были проданы 74,99% железнодорожного оператора «Новотранс». В 2016 году продан производитель азотных удобрений «СДС Азот», владельцем которого стал Роман Троценко. Его «Новапорт» также купил у СДС аэропорт Кемерово.

«СДС-Уголь» специализируется на добыче энергетических углей, что осложняет долгосрочные перспективы развития компании. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров отмечает, что рыночные перспективы энергетического угля туманны в силу тренда по замене угля возобновляемыми источниками энергии. «Но, учитывая, что процесс перехода на альтернативные источники энергии и отказ от угля небыстрый, в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе уголь будет сложно заменить»,— говорит эксперт. Он также отмечает, что в холодные зимы, как в этом году, цены на энергетический уголь могут резко увеличиваться.

Евгений Зайнуллин