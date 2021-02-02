Сегодня исполняется 86 лет почетному президенту НИЦ «Курчатовский институт», академику РАН Евгению Велихову

Его поздравляет гендиректор АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Дмитрий Марков:

— Уважаемый Евгений Павлович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Вы — вице-президент Академии наук СССР и РАН, человек, посвятивший всю свою жизнь науке, и выдающийся ученый в области физики плазмы и термоядерного синтеза. Благодаря Вам в стране появились ученые, способные приумножить наш научный потенциал. Вы прошли длинный путь от аспиранта и заслуженно стали президентом НИЦ «Курчатовский институт». Хочется поблагодарить Вас за то, что за годы управления филиалом Института атомной энергии им. И. В. Курчатова Вы внесли неоценимый вклад в развитие будущего АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ». Я хочу пожелать Вам достигнуть еще больших высот, неиссякаемой энергии и, конечно же, здоровья.