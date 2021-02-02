Аресты разговорного жанра

Кировский районный суд Уфы вчера назначил по 10 суток административного ареста координатору штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой и юристу штаба Федору Телину, которые относительно недавно отбыли по пять суток в заключении. По традиции они были признаны виновными в совершении административных правонарушений по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Суд счел их организаторами несанкционированной акции в Уфе, на которую 31 января, по разным данным, вышли 2–3 тыс. человек. В суде активисты заявили, что имели право выходить на мирную акцию и не нарушали закон.

Координатора уфимского штаба Навального Лилию Чанышеву и юриста штаба Федора Телина вчера привезли в Кировский районный суд Уфы примерно в одно время. Оба были задержаны возле уфимского телецентра 31 января после совместного выступления перед участниками несогласованного шествия. В отделе полиции №9, куда активисты были доставлены после задержания и где провели ночь, госпожа Чанышева и господин Телин находились в соседних камерах. Заседания у них проходили одновременно.

По данным члена Совета по правам человека и развития институтов гражданского общества (СПЧ) Олега Галина, 31 января в отделения полиции доставили более 200 участников шествия, из которых 17 — несовершеннолетние. Всего на улицы Уфы 31 января вышли 2–3 тыс. человек.

Административное дело Лилии Чанышевой рассматривала судья Татьяна Мухина. Активистку представлял адвокат, нанятый правозащитной организацией «Апология протеста», Алексей Захаров. Он сразу заявил ходатайство об ознакомлении с материалами дела, так как перед заседанием выяснилось, что в административный протокол были внесены изменения. После того как господин Захаров изучил документы, он пояснил, что протокол составлялся без его участия и впоследствии был дополнен цитатами лозунгов, которые якобы выкрикивала Лилия Чанышева на митинге. Активистка и адвокат заявили, что считают протокол недопустимым доказательством, так как закон запрещает вносить в него изменения, таким образом документ, по их мнению, был «сфальсифицирован». Госпожа Чанышева сообщила, что она не присутствовала, когда дополняли протокол, и у нее не было возможности «ни подписать его, ни противодействовать изменениям».

Она ходатайствовала о приобщении к делу записей с камер видеонаблюдения, установленных в отделе полиции №9, на которых должно быть видно, как вносятся изменения в протокол. Судья ходатайство отклонила, как и другое ходатайство госпожи Чанышевой — о вызове в суд полицейского по фамилии Тимиев, составлявшего рапорт о задержании, и двух свидетельниц, чьи показания она назвала «написанными под копирку».

В ходе заседания была исследована предоставленная полицией видеозапись выступления Лилии Чанышевой, на которой она, говоря в мегафон, призывает освободить политика Алексея Навального и отправить в отставку главу республики Радия Хабирова. Это доказательство адвокат Алексей Захаров также назвал недопустимым. Он заявил, что видео снято издалека и на нем не видно лица активистки. Лилия Чанышева указала на то, что запись не содержит призывов к свержению власти, которые, исходя из протокола и рапорта, она якобы выкрикивала.

Выступая перед судом, адвокат Алексей Захаров попросил прекратить административное производство по делу, аргументировав это тем, что с «правовой точки зрения нарушения не было, так как Конституция разрешает гражданам собираться мирно и без оружия». Он заявил, что считает дело против госпожи Чанышевой «политически мотивированным». «Это последовательное преследование людей, которые борются за демократию, это мотив политической мести. Нельзя этого делать руками суда»,— сказал он.

Госпожа Чанышева, выступая в суде, заявила, что считает протокол сфабрикованным с целью «нейтрализовать» ее как политического активиста. Она отметила, что акция прошла мирно, «никаких беспорядков не было». Она призвала судью не принимать незаконных решений и также попросила учесть, что 6 февраля день ее рождения.

Судья находилась в совещательной комнате больше часа. Вынося решение об аресте на 10 суток, Татьяна Мухина указала на то, что представленные суду доказательства «полно и объективно отражают событие административного правонарушения». Госпожа Мухина отметила, что она учитывала личность Лилии Чанышевой, характер совершенного ею правонарушения, «посягающего на общественный порядок», и факт того, что в 2018 году она привлекалась к ответственности по аналогичной статье. Более мягкое наказание, по мнению судьи, «не будет отвечать целям предупреждения совершения новых правонарушений».

За последнюю неделю это уже второй арест активистов. 24 января Кировский райсуд Уфы арестовал госпожу Чанышеву на пять суток за организацию шествия, которое состоялось днем ранее. Господин Телин в день шествия также получил пять суток административного ареста.

Федор Телин, который по решению суда проведет под стражей 10 суток, по словам его адвоката Рамиля Гизатуллина, в суде не отрицал своего участия в митинге, но не подтверждал обвинение в координации протеста. Из суда его и Лилию Чанышеву увезли в спецприемник для административных задержанных вместе. Активисты намерены обжаловать решения суда через своих адвокатов.

Дарья Кучеренко