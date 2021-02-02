Недолгий «Октябрь»

Прокуратура направила иск в суд к владельцам детского развлекательного центра «Октябрь» — предпринимателям Татьяне и Денису Плотниковым и Татьяне Вершининой. Надзорное ведомство требует, чтобы владельцы объекта провели в здании работы, обеспечивающие его безопасность. Нарушения при проведении реконструкции «Октября» прокуратура и госстройнадзор обнаружили в 2019 году, а в августе 2020 года суд запретил эксплуатировать центр и совершать со зданием регистрационные действия. По мнению экспертов, прокуратура имеет высокие шансы выиграть это дело, если владельцы центра реконструировали объект без получения соответствующих разрешений.



Прокуратура Свердловского района Перми в судебном порядке требует, чтобы собственники детского развлекательного центра «Октябрь» провели в здании работы, обеспечивающие бе­зопасность его эксплуатации. В 2019 году, во время выездной проверки в детском центре на Комсомольском проспекте, 46, прокуратура и краевая инспекция госстройнадзора обнаружили нарушения, допущенные владельцами здания при реконструкции объекта.

В Свердловском районном суде с марта 2020 года рассматривается исковое заявление районной прокуратуры к индивидуальным предпринимателям Татьяне Плотниковой, Денису Плотникову и Татьяне Вершининой. Третьим лицом в деле выступает Инспекция госстройнадзора Пермского края (ИГСН). „Ъ-Прикамье“ направил в прокуратуру официальный запрос, на момент публикации ответ ведомства еще не поступил.

В ИГСН пояснили, что владельцы центра провели в нем реконструкцию без получения соответствующего разрешения. «После реконструкции разрешение на ввод не было получено, но объект эксплуатировался. В ходе проверки специалисты ИГСН также установили, что выполненные работы по реконструкции не соответствуют требованиям безопасности»,— заметили в инспекции. Ведомство поддерживает требования прокуратуры «выполнить работы, обеспечивающие безопасность эксплуатации здания».

Кроме того, 27 августа 2020 года суд запретил экс­плуатировать здание «Октября» и проводить с ним регистрационные действия. «Это необходимо, чтобы решение суда возможно было исполнить в случае удовлетворения иска прокуратуры. Экс­плуатация здания, передача прав как на здание, так и на отдельные помещения могут затруднить этот процесс»,— заявили в госстройнадзоре. Следующее заседание по делу состоится в феврале.

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» общей площадью 1,49 тыс. кв. м находится в собственности Татьяны Плотниковой с 2016 года. Предприниматель также владеет пермскими сетями салонов «Меркурий», «Rieker», «Европейский», «HAPPY SHOES», магазином обуви «Brando», помещением бывшего магазина «Виват» на ул. Уральской, 113. По данным kartoteka.ru, Татьяна Плотникова числится учредителем ООО «Аватар-парк», зарегистрированного в здании «Октября», компания занимается зрелищно-развлекательной деятельностью.

По данным „Ъ-Прикамье“, Денис Плотников — сын Татьяны Плотниковой, участвует в управлении бизнесом, числится учредителем ООО «Уралинвестстрой» (посредничество при купле-продаже недвижимости) и ООО «Ординские просторы» (аренда и управление недвижимостью). Предприниматель Татьяна Вершинина занимается розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах.

Представитель Татьяны Плотниковой по телефону отказался прокомментировать „Ъ-Прикамье“ претензии прокуратуры.

Ранее госстройнадзор уже привлекал собственников «Октября» к административной ответственности в связи с эксплуатацией здания без разрешения на ввод. ИГСН пыталась также привлечь владельцев объекта к ответственности из-за нарушений, допущенных при реконструкции здания. Владельцам здания предписывали не эксплуатировать его до получения положительного заключения экспертизы проектной документации и до получения разрешений на реконструкцию и ввод объекта в эксплуатацию, поскольку обнаружили нарушения, касающиеся конструктива здания. Инс­пекция привлекала владельцев центра к ответственности в суде, но арбитраж отказал из-за пропуска срока привлечения к ответственности. Повторные исковые требования ИГСН к господину Плотникову не увенчались успехом.

Сейчас «Октябрь» не работает, на сайте центра указано, что он закрыт в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Жанна Колесникова, руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры», обращает внимание, что заявители по такой категории дел просят привести самовольно реконструированное здание в вид, предшествовавший реконструкции. «Если собственники здания действительно провели реконструкцию без получения соответствующих разрешений, то шансы прокуратуры выиграть это дело очень высоки. Особенно если судебная экспертиза установит, что проведенная собственниками здания самовольная реконструкция создает угрозу жизни и здоровью граждан»,— сообщила госпожа Колесникова.

Партнер, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко отмечает, что перспективы рассмотрения требований к собственникам реконструированного здания зависят от существенности допущенных нарушений, если таковые имеются. Если ранее собственников здания уже привлекали к административной ответственности за нарушения при реконструкции объекта и акты о назначении административного наказания не оспорены, вероятность удовлетворения иска повышается. «В случае удовлетворения иска собственники будут либо вынуждены исполнить решения суда, либо принятые обеспечительные меры по запрету эксплуатации здания продолжат действовать»,— сообщил господин Бабенко.

Евгения Ахмедова