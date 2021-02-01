01 февраля, понедельник
Войти в профиль
Радио «Ъ FM»

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 156

от

На какие активы стоит обратить внимание инвесторам? Какие тенденции заметны на рынках? В понедельник все инвесторы, особенно частные, в Соединенных Штатах нацелились на рынок серебра и рынок компаний, добывающих серебро. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.


Олег Богданов: На западном рынке я хочу представить три эмитента, которые добывают серебро, одни из крупнейших компаний. Fresnillo — мексиканская компания, которая стоит сейчас $16, рост сегодня на $2, то есть на 16% она выросла. По показателям там все хорошо, долгов у компании нет, она очень перспективная. Но единственная проблема с ликвидностью, так как компания мексиканская. Американская First Majestic Silver Corp. — рост 16%. И третья компания — Pan American Silver Corp. — $35,8 стоит, рост 10%.

Полная версия программы:


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя