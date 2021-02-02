«Городок» освобождают от инвесторов

Нижегородские власти подали иски к инвесторам, близким к группе компаний «Гармония», о расторжении договоров на земельные участки на улице Шевченко. Участки на Окском откосе предоставлялись под строительство гостиницы и общественных зданий компании «Инвестстрой». Однако на склоне, где археологи еще в конце 1980-х годов обнаружили следы древнерусского поселения «Городок», за несколько лет так и не удалось ничего построить, а власти, заявившие о срыве сроков инвестпроекта, больше не хотят видеть на этом месте капитальных объектов.



Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области подало в суд на ООО «Инвестстрой», требуя досрочно расторгнуть договор аренды земельного участка рядом с домом № 1 на улице Шевченко. Речь идет о территории площадью 17,3 тыс. кв. м, расположенной на Окском склоне рядом со съездом на метромост и тремя церквями разных конфессий. Решения о целесообразности застройки общественными зданиями этого видового места еще в 2009–2012 годах принимал инвестиционный совет при губернаторе Валерии Шанцеве, а ООО «Инвестстрой» изначально контролировал его заместитель Антон Аверин (компания, как и другие фирмы чиновника, была зарегистрирована на его тещу). ­Господин Аверин затем продал неудачный проект застройки этой территории. С 2016 года, когда было оформлено право аренды на участок, бенефициаром «Инвестстроя» являлся предприниматель и депутат заксобрания Евгений Кузьмин. Однако и он ничего не построил, а в компании вновь поменялись учредители: сейчас ее контролирует Александр Алексеев, учредитель ­ряда обществ, близких к группе «Гармония» (связана с бизнесменом Михаилом Жижиным, которого недавно задерживали в Испании по делу об отмывании средств «русской мафии»). Земельный участок близ улицы Шевченко инвесторам достался непростой: еще в 1988 году на этом месте археологи выявили селище «Городок». По мнению историков и археологов, на выступающем мысе располагалась древнерусская крепость, предшествовавшая появлению Нижнего Новгорода.

Как рассказали в минимущества, договор аренды с застройщиком был заключен до сентября 2025 года. На земельном участке планировалось возвести «многофункциональные здания общественного назначения». ­Однако «Инвестстрой» нарушил соглашение о реализации инвестпроекта. «Арендатор был обязан разработать проект, получить разрешение на строительство объекта и ввести его в эксплуатацию в течение 42 месяцев с даты подписания акта приема-передачи земельного участка, то есть до 16 февраля 2020 года. Эти обязательства не были исполнены», — пояснили в министерстве суть претензий и намерение расторгнуть договор в суде, поскольку добровольно вернуть земельный участок инвестор отказался.

Добавим, что областное правительство также пытается взыскать с застройщика полтора миллиона рублей штрафа на несоблюдение сроков реализации инвестпроекта. В арбитражном суде представители ООО «Инвест­строй» пояснили, что размер санкций явно несоразмерен последствиям. В отзыве застройщик также указывает на то, что в договоре аренды период строительства был скорректирован сторонами до 54 месяцев: по мнению ответчика, срок получения разрешения на строительство истекает только 12 марта 2021 года и поэтому штраф не может быть начислен. Также «Инвестстрой» намерен доказать, что ранее выданная ему документация сейчас противоречит последним официальным бумагам по перепланировке территории. Якобы власти изменили вид разрешенного использования земельного участка на «территорию общего пользования», исключив возможность строительства капитальных объектов. Учредитель компании Александр Алексеев отказался комментировать судебные споры с правительством.

Добавим, что бизнесмен также контролирует ООО «Корпорация «Луна»», которому «Инвестстрой» переуступил смежный земельный участок на склоне площадью 6,2 тыс. кв. м. Эту площадку на самом мысе мэрия еще в 2009 году предоставила в аренду на 49 лет под строительство гостиницы. Однако, как и региональное министерство, администрация Нижнего Новгорода подала в арбитражный суд заявление о расторжении договора аренды с обществом. Ранее в мэрии сообщали, что документацией по планировке района «Большие Овраги» в этом месте не предусмотрено строительство отеля, а предполагается размещение некой «этнической деревни».

Таким образом, нижегородские власти пытаются вернуть городу более 2 га в историческом центре у инвестора, который за несколько лет ничего не построил. Один из нижегородских девелоперов предположил, что именно статус памятника археологии федерального значения, а также сложности с рельефом не позволили ничего возвести на выделенных земельных участках.

Роман Кряжев