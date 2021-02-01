Детский омбудсмен Ленобласти предложила ограничить в правах мать 11-летней участницы митинга

Уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова осудила «бездействие» жительницы Токсово, 11-летнюю дочь которой задержали во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге. Она считает, что мать несовершеннолетней достойна быть ограниченной в родительских правах, то есть понести ответственность по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Омбудсмен сообщает на своем сайте, что в школе было известно о том, что девочка намерена принять участие в митинге, о чем была уведомлена и ее мать. Женщина, по мнению госпожи Литвиновой, неадекватно оценила ситуацию и позволила ребенку принять участие в акции. Сама же девочка «подверглась влиянию сомнительной информации в соцсетях». Политическую ситуацию в регионе Тамара Литвинова оценила как спокойную и назвала численность протестующих оттуда ничтожно малой.

Также госпожа Литвинова выступила с инициативой провести внеплановое заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних в связи с случившимся. Кроме того, она пытается найти отца ребенка.

Напомним, 31 января по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального. В Санкт-Петербурге, по оценкам СМИ и правозащитников, акция была непривычно жесткой. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 1313 человек. Полиция активно применяла дубинки и электрошокеры. Также ряд СМИ сообщал о применении светошумовых гранат и газа, однако МВД это отрицает.

Подробнее о протесте 31 января — в материале “Ъ” «Telegram, мосты, вокзалы».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург