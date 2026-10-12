Семейную измену оценили сроком
Отец и дочь получили 18 и 7 лет колонии за госизмену
12.10.2026, 15:26
Военный суд вынес приговор по делу в отношении жителей Сочи, отца и дочери Дмитрия и Ольги Мишаниных. Их признали виновными в государственной измене и приготовлении к вступлению в проукраинскую террористическую организацию. Дмитрий Мишанин, работавший водителем фуры, собирался уехать через Абхазию и Грузию на Украину, но сначала вместе с дочерью занялся сбором информации о подразделениях ПВО и о российских военнослужащих. Дмитрий Мишанин получил 18 лет колонии, его дочь — 7 лет.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 55-летнего Дмитрия Мишанина к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а его 19-летнюю дочь Ольгу — к 7 годам общего режима, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Отец и дочь признаны виновными в совершении государственной измены и участии в деятельности организации, которая признана террористической. Мишанины были задержаны в Сочи при попытке покинуть Россию в декабре 2025 года, операция была организована совместно ФСБ России и Службой госбезопасности Абхазии. Мужчина работал водителем фуры, поэтому вместе с дочерью часто ездил в Абхазию.
По данным ФСБ, Дмитрий Мишанин «придерживался идей украинских националистов и прививал эти взгляды своей дочери». В телефоне девушки обнаружены ее многочисленные фото на фоне флагов Украины и США.
После начала СВО Дмитрий Мишанин в мессенджере Telegram по собственной инициативе установил контакт с представителем украинской террористической организации и сообщил, что намерен вступить в подразделение ВСУ.
Куратор предложил ему покинуть Россию «любым безопасным способом», Дмитрий Мишанин сообщил о своих планах проехать на фуре через территорию Абхазии в Грузию, а затем прибыть на Украину. Однако вскоре злоумышленник скорректировал свои планы, так как узнал о возможном запрете выезда из РФ в связи с процедурой личного банкротства. Оставшись в России, Дмитрий Мишанин начал действовать в интересах кураторов; по его собственным словам, он занялся подпольной деятельностью.
После задержания злоумышленник рассказал, что регулярно ездил из Абхазии в Краснодар и обратно, по дороге он собирал сведения об объектах ПВО и передавал координаты украинским военным. Дмитрий Мишанин и его дочь также искали данные о российских военнослужащих и также отправляли эту информацию кураторам. В телефоне девушки была обнаружена переписка с куратором, где был сохранен скриншот с общедоступного украинского сайта с комментарием: «Теперь он (российский военнослужащий.— “Ъ”) в базе данных, и любому будет известна эта информация».
После задержания отец и дочь Мишанины признали себя виновными и дали показания о своей противоправной деятельности. Уголовное дело расследовал следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд согласился с доводами обвинения, что отец и дочь осуществляли пособническую деятельность в интересах противника, то есть совершили государственную измену и намеревались примкнуть к террористической организации.