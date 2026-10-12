Семейную измену оценили сроком

После задержания злоумышленник рассказал, что регулярно ездил из Абхазии в Краснодар и обратно, по дороге он собирал сведения об объектах ПВО и передавал координаты украинским военным. Дмитрий Мишанин и его дочь также искали данные о российских военнослужащих и также отправляли эту информацию кураторам. В телефоне девушки была обнаружена переписка с куратором, где был сохранен скриншот с общедоступного украинского сайта с комментарием: «Теперь он (российский военнослужащий.— “Ъ”) в базе данных, и любому будет известна эта информация».