Три человека ранены при ударе дрона по автобусу в ЛНР
12.10.2026, 15:11
Сегодня утром беспилотник ударил по автобусу в Северодонецке в Луганской народной республике (ЛНР). При атаке в салоне находились 10 человек. Трое ранены, среди них — пожилая супружеская пара и 65-летняя женщина. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Всего под удар попали девять муниципалитетов ЛНР. Повреждены автомобили, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры. Над регионом, по словам господина Пасечника, сбиты 40 воздушных целей.