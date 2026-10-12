Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Происшествия

Три человека ранены при ударе дрона по автобусу в ЛНР

12.10.2026, 15:11
Сегодня утром беспилотник ударил по автобусу в Северодонецке в Луганской народной республике (ЛНР). При атаке в салоне находились 10 человек. Трое ранены, среди них — пожилая супружеская пара и 65-летняя женщина. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Всего под удар попали девять муниципалитетов ЛНР. Повреждены автомобили, жилые дома, объекты энергетики, гражданской и коммерческой инфраструктуры. Над регионом, по словам господина Пасечника, сбиты 40 воздушных целей.
Атаки беспилотников
ЛНР
Последние новости о военной операции на Украине