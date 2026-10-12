«Нашу сборную тоже теории заговора не обошли»

Самый яркий пример — чемпионаты мира по футболу. Тут конспирологических теорий во все времена обсуждалось много. Например, была версия, что цвет официального логотипа турнира заранее повторяет цвет флага или формы будущего победителя. Так действительно было в 2014-м, 2018-м и 2022-м. Поэтому в 2026-м многие ставили на Португалию, но в этот раз не сработало. Хотя красный цвет в палитре тоже был, так что победу Испании к этой теории вполне можно притянуть.