«Нашу сборную тоже теории заговора не обошли»
Владимир Осипов — о самых невероятных версиях в спортивном мире
12.10.2026, 15:19
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Практически на каждом большом спортивном турнире, за которым следят миллионы болельщиков, возникают неожиданности, удивительные сценарии и даже громкие сенсации. Как раз в такие моменты и появляются люди, которые предлагают миру свою версию развития событий, порой настолько невероятную, что поверить в нее, мягко говоря, сложно.
Самый яркий пример — чемпионаты мира по футболу. Тут конспирологических теорий во все времена обсуждалось много. Например, была версия, что цвет официального логотипа турнира заранее повторяет цвет флага или формы будущего победителя. Так действительно было в 2014-м, 2018-м и 2022-м. Поэтому в 2026-м многие ставили на Португалию, но в этот раз не сработало. Хотя красный цвет в палитре тоже был, так что победу Испании к этой теории вполне можно притянуть.
Нашу сборную тоже теории заговора не обошли. Одна из них гласила, что в 2018 году все матчи российской команды были заранее спланированы, и столь прекрасное выступление — это хорошо срежиссированный спектакль. Причем, по мнению любителей подобных теорий, постановки были не только в целых матчах, но и в отдельных эпизодах.
Такой вроде как была резонансная история с ногой Акинфеева, которой он отбил пенальти в серии с испанцами. Дело в том, что к чемпионату мира в России организаторы выпустили купюру номиналом 100 руб., где вратарь отбивает мяч именно ногой. Это совпадение и дало пищу для фантазий.
Ну и конечно, масло в огонь подлил уровень игры российской команды, которую до старта турнира серьезно критиковали. Кое-кто из экспертов с мировым именем утверждал, что такая трансформация команды за столь короткий период невозможна. Впрочем, российская сборная не единственная, кого любители теории заговора пытались обвинить в подобных вещах. Вокруг каждой команды-хозяйки мундиаля такие разговоры ходят, и вряд ли прекратятся в дальнейшем.