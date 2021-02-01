В Краснодаре демонтируют 426 незаконных рекламных указателей

На улицах Краснодара выявлено 426 информационных указателей, установленных без получения соответствующих разрешений. Об этом главе города Евгению Первышову на аппаратном совещании сообщила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

По ее словам, все незаконные рекламные конструкции будут демонтированы, а договор с предприятием, отвечавшим за их изготовление и эксплуатацию, будет расторгнут.

«Обилие рекламных конструкций — это плохая тенденция. В части незаконных рекламных конструкций также необходимо подключать городское управление муниципального контроля и администрации внутригородских округов. Нужно еще раз все проинвентаризировать», — отреагировал на ситуацию глава Краснодара Евгений Первышов.

По информации пресс-службы городской администрации, в связи с нарушением подрядчиком действующего законодательства и положений договора об установке и эксплуатации уличных коммуникационных указателей, соглашение о досрочном расторжении контракта было направлено компании ООО «Сити Сайн-Краснодар».

ООО «Сити Сайн-Краснодар» зарегистрировано в 2007 году. Компания ведет деятельность рекламных агентств. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2019 году выручка организации составила 41 млн руб., убыток – 223 тыс. руб. Компания принадлежит четырем физлицам – Армену Газаряну (80%), Евгению Ханкоеву (14%), Павлу Костову (4%) и Виталию Панчехину (2%).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что на улицах Краснодара выявили более 400 нелегальных рекламных конструкций, было объявлено в декабре 2020 года. Как заявляли в мэрии, их должны были демонтировать еще до конца календарного года.

Ольга Логинова