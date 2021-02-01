Квинси Промес возвращается в московский «Спартак». Эту информацию официально подтвердила пресс-служба футбольного клуба. Зарплата нападающего из Нидерландов составит €3,5 млн в год. Подробности у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.



Технически «Спартак» берет Промеса в аренду за €500 тыс., но с правом обязательного выкупа. Это нужно для того, чтобы не выйти за рамки бюджета и соблюдать финансовый fair play. Ведь после того как аренда завершится, «Спартак» обязан будет выплатить амстердамскому «Аяксу» €9 млн. Но это вполне адекватная сумма за игрока такого класса уверен футбольный эксперт Андрей Аршавин: «Ну, и не супердорогой по нынешним ценам. Поэтому я думаю, что все оптимально. Мне кажется, по футбольному уровню он выше всех в команде будет, и поэтому он и стоит столько. Как игрок, конечно, он великолепен, он был в чемпионском “Спартаке”, и, естественно, “Спартак” усиливается с приобретением этого игрока».

Как Промес умеет играть в футбол, российские болельщики знают. Нападающий был ударной силой чемпионского «Спартака» образца 2017-ого года. Но покажет ли Промес свой лучший футбол сейчас? Ответа на этот вопрос пока нет. Многое будет зависеть от мотивации футболиста, уверен футбольный эксперт Александр Бородюк: «Ну, я думаю, что это усиление, усиление, прежде всего, атакующей линии для “Спартака”. Но вопрос лишь один: какие амбиции у самого Промеса? И здесь готов ли он доказывать вот ту, наверное, свою состоятельность, на которую рассчитывает, наверное, и руководство, и болельщики, прежде всего. Поэтому огромное будут значение, конечно, иметь эти вот его амбиции, готов ли он играть на таком уровне».

Есть ещe один момент, о котором стоит упомянуть. Дело в том, что семейные ссоры в прошлом году привели к поножовщине и аресту футболиста. В Нидерландах на него было заведено уголовное дело. Сейчас «Спартак» пытается выяснить, не аукнется ли клубу тот арест, рассказал директор по связям с общественностью футбольного «Спартака» Антон Фетисов: «Стороны, я имею в виду “Аякс» и “Спартак” близки к достижению договоренностей по условиям трансфера, согласован личный контракт с игроком. На текущий момент обсуждаются юридические нюансы соглашения между клубами. Наверное, основной из которых — это обстоятельство досудебного разбирательства, которое связано с участием Квинси Промеса на родине. Сейчас важно, чтобы клуб обезопасил себя от каких-либо возможных в первую очередь финансовых рисков».

Так что если темное прошлое вне футбольного поля не помешает, то болельщики увидят Квинси Промеса в составе красно-белых в самое ближайшее время.