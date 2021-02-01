Росстат: ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%

Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году составило 3,1%, согласно первой оценке Росстата. Минэкономики предполагало падение на 3,9%. Номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,607 трлн руб., следует из данных Росстата.

Снижение ВВП на 3,1% связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с пандемией коронавируса, и падением мирового спроса на энергоресурсы, считают в Росстате. В Минэкономики сообщали, что на восстановление экономики могут повлиять санитарно-эпидемиологические ограничения и рецессия в мировой экономике.

«На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса (–5,0%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (–13,7%) по сравнению с экспортом (–5,1%)»,— говорится в сообщении Росстата.

Ранее правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики страны, рассчитанный до 2024 года. В рамках этого плана должны быть обеспечены восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.

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