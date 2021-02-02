Взыскательный ИСС

Производитель спутников для навигационной системы ГЛОНАСС — АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» (ИСС, входит в «Роскосмос») — не может добиться взыскания неустойки с ФГУП «Главное военно-строительное управление №9». В январе суд удовлетворил два требования ИСС о включении неустойки по контрактам в реестр требований кредиторов ФГУП «ГВСУ-9». По одному из них (на 12,6 млрд руб.) удовлетворены требования на 7,5 тыс. руб., по другому (на 1,2 млрд руб.) — на 24,8 тыс. руб. Значительное снижение сумм суд объяснил частичным истечением сроков исковой давности и виной самого ИСС в затягивании сроков строительства.



Арбитражный суд Красноярского края в январе включил в реестр требований кредиторов банкротящегося ФГУП «Главное военно-строительное управление №9» (ГВСУ-9) требования АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» (ИСС) на 7,5 тыс. руб. и 24,8 тыс. руб. Компания в первом случае запрашивала 12,6 млрд руб., во втором — 1,2 млрд руб. неустойки за срыв сроков исполнения контрактов от 2015-го и 2013 года (№69/14-Ф и №120/13-Ф).

ГВСУ-9 являлось градообразующим предприятием Железногорска (Красноярский край). В портфеле предприятия — строительство завода «Сибэлектросталь», объектов аэропортов Черемшанка и Емельяново (Красноярский край), объектов агропромышленного комплекса и др. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка предприятия составила 2,7 млрд руб., чистый убыток — 142,4 млн руб. Компанию контролировало Минобороны РФ. В июне 2020 года в ГВСУ-9 введено конкурсное производство, в реестр на тот момент были включены требования на 4,7 млрд руб.

По контракту от апреля 2015 года на 6,95 млрд руб. ГСВУ-9 должно было до 25 декабря 2020 года провести второй этап «реконструкции и технического перевооружения сборочного и испытательного производства (корпус №21)». Конкурсный управляющий ГВСУ №9 Владимир Рябченков ранее пояснял „Ъ“, что под этим подразумевается создание монтажно-испытательного корпуса (МИК) для разработки и тестирования спутников. Сообщалось, что МИК должен был обеспечить полный цикл производства отечественных спутников, в том числе для масштабной группировки «Сфера», которую планировалось развернуть к 2030 году.

Контракт от декабря 2013 года, по данным картотеки суда, предполагал реконструкцию и техническое перевооружение «участков электроиспытаний, производства волноводов, малогабаритных антенно-фидерных устройств, полимерных композиционных материалов и механообрабатывающего производства в целях повышения надежности и качества космических аппаратов системы ГЛОНАСС». Работы общей стоимостью 5,79 млрд руб. генподрядчик должен был выполнить до ноября 2020 года, но сроки исполнения контракта, согласно материалам дела, не исполнялись.

Снижение суммы исковых требований ИСС суд в обоих случаях мотивировал истечением трехлетнего срока исковой давности: ИСС обратился с претензией только в мае 2020 года, и в расчет неустойки не попали самые дорогостоящие 2015-й и 2016-й годы реализации проекта. Кроме того, суд счел возможным сократить рассчитанную с учетом этого обстоятельства неустойку еще вдвое, так как, по данным ГВСУ-9, «при исполнении договора заказчиком принимались решения о внесении изменений в проектную документацию, что приводило к остановке работ, повторной разработке рабочей документации, корректировке выполненных работ». «Поведение заказчика, как и поведение самого подрядчика, способствовало нарушению согласованных в договоре сроков выполнения работ на объекте»,— отмечается в определениях суда.

Получить комментарии юристов ИСС и Владимира Рябченкова не удалось, на запрос газеты на момент подготовки публикации они не ответили.

В настоящее время в рамках отдельного иска суд также рассматривает иск ИСС к ГВСУ-9 о взыскании 30,3 млрд руб. неустойки по контракту от 2015 года на строительство МИКа. Заседание суда назначено на 10 февраля. Также в рамках отдельного иска по контракту от 2013 года ИСС ранее пыталась взыскать с генподрядчика 2,8 млрд руб. В декабре 2020 суд удовлетворил требования ИСС на 60 млн руб. Помимо исковой давности и частичной вины заявителя основанием для снижения суммы стал вопрос соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Суд обратил внимание на «отсутствие в деле доказательств о размере убытков заказчика», а также учел, что «большая часть работ ответчиком выполнена, предусмотренные договором обязательства выполняются, выполнение работ ответчиком не прекращено, несмотря на введение в его отношении процедуры конкурсного производства».

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин оценивает шансы ИСС оспорить решения суда как низкие. «Сумма неустойки явно завышена, поскольку непонятно, почему компания ИСС, не обращаясь в суд, продолжала начислять неустойку. Даже при соблюдении сроков давности можно ожидать значительного снижения суммы санкций»,— считает юрист. Адвокат адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Сергей Гудылев отмечает, что предъявление полных сумм по согласованной в договоре формуле является обычной практикой. По его словам, непредъявление задолженности может стать основанием для привлечения руководителя к ответственности перед собственной компанией. Снижение неустойки по мотиву несоразмерности, по его словам, обычно происходит, когда речь идет о взыскании сумм свыше 1 млн руб. Сергей Гудылев также отмечает, что суды апелляционной инстанции редко приходят к иным выводам, нежели суд первой инстанции.

Дарья Решетникова