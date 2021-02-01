Бизнесмен Илья Осипов просит губернатора вмешаться в дело Михаила Иосилевича

Основатель интернет компании NN.ru и Cubios Inc. Илья Осипов опубликовал открытое письмо, в котором обратился к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, российским и международным правозащитникам и общественности с просьбой вмешаться в дело нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича.

Предпринимателя Михаила Иосилевича в субботу арестовали по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной в РФ «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Как писал “Ъ-Приволжье”, следствие считает посягательством на основы конституционного строя проведение тренинга наблюдателей движения «Голос» (его связали с господином Ходорковским через проект «Объединенные демократы») в кафе Михаила Иосилевича «То самое место» в сентябре 2020 года перед выборам в городскую думу. Ранее Михаил Иосилевич находился под подпиской о невыезде.

«В октябре 2020 против Михаила завели уголовное дело за предоставление помещения для обучения наблюдателей на местных выборах. В жесткой форме вскрыли квартиру, изъяли деньги и технику. Журналистка Ирина Славина, проходившая свидетелем по делу после унизительного обыска и издевательства, покончила с собой»,— напомнил господин Осипов. По его словам, в минувшую пятницу за Михаилом Иосилевичем пришли десять полицейских, а на суде обвиняемый чувствовал себя плохо, но передать ему лекарства родные не смогли.

«Я утверждаю, выступаю поручителем и свидетелем, что Михаил не мог совершить противоправных действий. И является честным человеком с любой точки зрения. Российская власть делом против Михаила проявляет себя как негуманная и садистская, преследующая своих лучших граждан по политическим мотивам, за свободу слова и свободу самовыражения. Очевидно, что все причастные к этому делу по издевательству, уничтожению здоровья и имущества честного человека должны понести наказание по закону рано или поздно»,— заявил Илья Осипов.

Добавим, в отношении Михаила Иосилевича в составе этого дела расследуется другое по по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности гражданина РФ по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства»). Во время обысков у него в квартире силовики изъяли израильский паспорт и деньги в рублях и валюте, часть которых ему вернули, а средства родственников арестовали. Обвиняемый полностью не согласен с вмененными статьями.

Владимир Зубарев