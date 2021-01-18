В отношении Михаила Иосилевича завели второе уголовное дело

Нижегородский бизнесмен и вискарий местного храма Летающего макаронного монстра (ХлаЛЛМ) Михаил Иосилевич стал фигурантом уголовного дела ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности гражданина РФ по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства»), сообщил “Ъ-Приволжье” адвокат Алексей Матасов. По словам господина Матасова, поводом для уголовного преследования его доверителя стало наличие у него гражданства Израиля: следствие полагает, что коммерсант не уведомил о втором паспорте Федеральную миграционную службу вопреки положению о двойном гражданстве, введенном в российское законодательство в 2014 году. О новом уголовном деле адвокат и его доверитель узнали из Telegram-каналов.

«Информацию о возбуждении уголовного дела устно подтвердил следователь Андрей Шлыков. Очевидно, следствие считает, что Михаил Иосилевич не уведомил ФМС в 60-дневный срок о наличии второго гражданства. Однако у нас есть все необходимые документы, которые доказывают обратное. Постановление о возбуждении уголовного дела обжалуем в ближайшее время»,— рассказал господин Матасов.

Михаил Иосилевич назвал уголовное дело абсурдным. «Я действительно получил гражданство Израиля по программе репатриации после 2010 года. Считаю, что следователь в ходе проверки не изучил все материалы и возбудил уголовное дело на пустом месте. Правоохранительные органы делают очередные безумные шаги, поскольку я не нарушал закон и уведомил миграционную службу в положенный срок»,— заявил ”Ъ-Приволжье” господин Иосилевич. В качестве доказательства он опубликовал на своей странице в соцсети фотографии документов, подтверждающих подачу в ФМС уведомления о втором гражданстве.

В следственном управлении СК РФ по Нижегородской области не комментируют новое уголовное дело бизнесмена, по которому ему может грозить штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы на 400 часов. Его объединили с первым уголовным делом в отношении вискария, обвиненного в октябре 2020 года в сотрудничестве с нежелательной в РФ «Открытой Россией» Михаила Ходорковского (ст. 284.1 УК РФ). Поводом для преследования бизнесмена стали тренинги движения «Голос», которые незадолго до выборов в думу Нижнего Новгорода проводились в помещении принадлежащего Михаилу Иосилевичу кафе «То самое место». Эти тренинги следствие связывает с организацией «Объединенные демократы», считая ее проектом «Открытой России» по подготовке независимых кандидатов в органы власти. Сдав помещение «Голосу», бизнесмен посягнул на основы конституционного строя, считают в СУ СК.

Однако и «Голос», и сам обвиняемый считают уголовное дело абсурдным, отмечая, что движение независимых наблюдателей никак не связано с «Открытой Россией». По делу назначена политологическая экспертиза, призванная доказать обратное. При этом следствие отказалось привлечь в качестве эксперта известного российского политолога Екатерину Шульман, чью кандидатуру предлагала защита Михаила Иосилевича. Что касается израильского паспорта, документ изъяли в квартире бизнесмена 1 октября, когда силовики пришли с обысками к нему, нескольким нижегородским оппозиционерам и основателю сетевого издания Koza.press Ирине Славиной. На следующий день госпожа Славина покончила с собой у здания нижегородского главка МВД, обвинив в своей гибели Российскую Федерацию.

Добавим, при обыске у Михаила Иосилевича изъяли крупную сумму в рублях и валюте. Часть денег следствие вернуло бизнесмену, а часть арестовало как возможное обеспечение штрафа по уголовному делу. Как заявил бизнесмен, арестованные деньги принадлежат его родственникам. Однако суд отказался вернуть его родным эти средства, а оспорить обыски у себя дома коммерсанту не удалось.

Роман Рыскаль