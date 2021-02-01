Участника митинга в Уфе оштрафовали на 10 тыс. рублей

Кировский районный суд Уфы сегодня оштрафовал на 10 тыс. руб. участника несогласованной акции, прошедшей 31 января, Владислава Сорокина. Его признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. Также на господина Сорокина был составлен протокол по ст 19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Суд вернул административное дело по этой статье обратно в полицию для устранения нарушений. Как рассказал господин Сорокин "Ъ-Уфа", его задержали и передали сотрудникам полиции несколько человек в гражданской одежде. При задержании, по его словам, они не представились и избили его руками и ногами. В отделе полиции №4, куда его доставили, он провел ночь. На следующий день, по словам Владислава Сорокина, полицейские отвезли его в больницу, где у него зафиксировали гематомы на лице. Его адвокат Урал Ишбулатов рассказал, что его отказывались пускать в отделение, утверждая, что задержанного с такой фамилией нет. В разговоре с корреспондентом "Ъ-Уфа", господин Сорокин отметил, что видел избивавших его людей в полицейском отделении №4. Один из них, по его словам, сообщил, что работает в уголовном розыске. Будет ли господин Сорокин подавать заявление о привлечении вероятных полицейских к уголовной ответственности он еще не решил.

Дарья Кучеренко