Кандидата на пост мэра Екатеринбурга арестовали на 30 суток за участие в несанкционированной акции

Кандидата на пост главы Екатеринбурга, общественника Сергея Тиунова арестовали на 30 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения шествия) после участия в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Такое решение вынес Верх-Исетский районный суд.

Как рассказал сам господин Тиунов на судебном заседании, он в акции не участвовал, а лишь присутствовал на ней. Там он хотел зафиксировать, что улицы в городе плохо чистят от снега.

«Я сторонник Навального, но я сам себя ограничиваю, я не участвую в публичных мероприятиях. Я присутствовал там как правозащитник. В ту акцию (23 января — Ъ), я зафиксировал, что Октябрьская площадь не почищена, для меня это имеет важное значение, так как господин Орлов для меня основной конкурент. Я хотел все это высказать на своих выступлениях, что человек не справляется и не может быть мэром. Это моя позиция — моя избирательная компания», — заявил на суде Сергей Тиунов. На акции 31 января, по словам господина Тиунова, он присутствовал с этой же целью.

Напомним, из-за задержания во время несанкционированной акции 31 января, Сергей Тиунов не пришел на собеседование с членами конкурсной комиссии, которое было назначено на 14:20 1 февраля.