Кандидат на пост мэра Екатеринбурга не пришел на собеседование после акции в поддержку Навального

Кандидат на пост мэра Екатеринбурга, общественник Сергей Тиунов не пришел на собеседование с членами конкурсной комиссии, которое было назначено на 14:20 1 февраля. Напомним, что вчера Сергей Тиунов принимал участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального и был задержан.

По словам адвоката Ирины Ручко, вчера господин Тиунов позвонил ей и сообщил, что на него составлено два протокола, по которым ему может грозить арест. Он провел ночь в отделе полиции и суд может состояться сегодня. Материалы должны поступить в Верх-Исетский районный суд. По предварительной информации, на Сергея Тиунова составлены протоколы по двум статьям: за участие в несанкционированной акции и за нарушение ПДД.

Как пояснили в пресс-службе гордумы, у господина Тиунова есть возможность прийти на собеседование в течение трех дней — до 3 февраля. «Если он изъявит желание продолжить участвовать в конкурсе и объяснит причины своего отсутствия, то конкурсная комиссия может поставить на голосование вопрос о проведении собеседования с ним»,— отметили в пресс-службе думы Екатеринбурга, добавив, что в ином случае Сергея Тиунова исключат из списка участников конкурса за неявку.

Напомним, всего во время несанкционированной акции 31 января в Екатеринбурге было задержано 83 человека.