Акционеры Шереметьево отказались от выкупа 30,5% аэропорта у государства

Совладельцы аэропорта Шереметьево отказались от права выкупа у государства 30,46% акций, сообщил Reuters председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко. Отказ от сделки был направлен в ноябре прошлого года, сказал он.

«В условиях экономической неопределенности, связанной с пандемией и действующими ограничениями на пассажирские авиаперевозки, практически невозможно определить справедливую рыночную стоимость государственного пакета»,— указал господин Пономаренко причину отказа от сделки. Он не уточнил, во сколько государство оценило свою долю. Источник, знакомый с деталями сделки, сказал, что пакет оценен в 90 млрд руб.

«Инвестор воспользовался своим правом на отказ от сделки в соответствии с основаниями, предусмотренными акционерным соглашением, заключенным между инвестором и Росимуществом»,— сообщил Александр Пономаренко. Росимущество пока не ответило на запрос агентства.

Росимущество получило заявку от ООО «Шереметьево холдинг» на выкуп у государства оставшихся 30,46% аэропорта в начале 2020 года.

АО «Международный аэропорт Шереметьево» стало полным правопреемником АО «Аэропорт Шереметьево» в 2017 году, завершив второй и заключительный этап консолидации активов. В результате реорганизации владельцами акционерного общества стали ООО «Шереметьево холдинг» (доля — 66%), Росимущество, «Аэрофлот» и «ВЭБ Капитал». Основной инвестор контролируется TPS Avia Group, в число главных акционеров которого входят бизнесмены Аркадий Ротенберг и Александр Скоробогатько.

До консолидации активов аэропорт почти на 100% принадлежал Росимуществу, а «Шереметьево холдинг» владел отдельными объектами на территории аэропорта: грузовым терминалом и парковками.

Напомним, пассажиропоток трех московских аэропортов — Шереметьево, Домодедово и Внуково — в 2020 году снизился на 52,3%, до 48,5 млн человек. Внутренние перевозки упали на 29,9%, до 36,5 млн человек, международные — на 75,8%, до 12 млн. Пассажиропоток конкретно Шереметьево снизился на 60,4%, до 19,6 млн человек.