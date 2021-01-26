Пассажиропоток московских аэропортов в 2020 году упал в два раза

Пассажиропоток трех московских аэропортов — Шереметьево, Домодедово и Внуково — в 2020 году снизился на 52,3%, до 48,5 млн человек, следует из данных Росавиации. Внутренние перевозки упали на 29,9%, до 36,5 млн человек, международные — на 75,8%, до 12 млн.

Данные по аэропортам:

Шереметьево — пассажиропоток снизился на 60,4%, до 19,6 млн человек,

Домодедово — на 42%, до 16,4 млн человек,

Внуково — на 47,6%, до 12,6 млн человек.

В декабре пассажиропоток аэропортов снизился на 49,5%, до 3,6 млн человек. На внутренних рейсах падение составило 21%, до 3 млн, на международных — 83,4%, до 547 тыс.

Перевозки сократились на фоне пандемии коронавируса. По данным Росавиации, сильнее всего упали перевозки авиакомпании «Аэрофлот» — на 61%, наименьшее падение показал лоукостер «Победа» — на 12%. Остальные авиакомпании, входящие в топ-5, сократили перевозки на 30–50%.

Подробности — в материале “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».