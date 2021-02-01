На Дону на капремонт многоквартирных домов направили 4,5 млрд рублей в 2020 году

В Ростовской области в 2020 году на капитальный ремонт было направлено 4,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.

Всего в прошлом году капитальный ремонт был произведен в 1298 домах, в 302 из которых были заменены лифты. «В 2020 году капитально отремонтировали 435 подъездов, 324 фасада, 347 крыш, 326 фундаментов и 269 подвальных помещений. В общей сложности, в регионе провели капитальный ремонт более 3,4 тыс. систем»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева