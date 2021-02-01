В Кировском районном суде рассмотрели 75 административных дел после акции 31 января

В ростовском Кировском районном суде Ростова-на-Дону за два дня рассмотрели 75 административных дел после несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в городе 31 января. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе суда.

«31 января было рассмотрено 29 материалов. Два материала рассмотрели по ч.1 ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), наложено два штрафа в размере 500 руб. и 1 тыс. руб. По ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) рассмотрено 27 материалов. В отношении 13 человек назначен арест на срок от 5 до 10 суток, наложено 14 штрафов в размере от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. По данным на 14:00, 1 февраля, судом рассмотрено еще 46 материалов. Наложено 26 штрафов, 20 человек получили арест»,— рассказали в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в Ростове состоялось несанкционированное шествие в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По подсчетам “Ъ-Юг”, в нем приняли участие около 700 человек. По данным «ОВД-Инфо», в городе было задержано 93 человека. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области “Ъ-Юг” ответили, что информация по количеству задержанных еще уточняется.

Наталья Шинкарева