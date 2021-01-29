«Уральские авиалинии» запустят рейс из Екатеринбурга в Дубай

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Дубай, сообщили в пресс-службе компании. Рейсы стартуют с 14 февраля. До конца марта они будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, далее возможно увеличение частоты до четырех раз в неделю.

Напомним, накануне «Уральские авиалинии» сообщили об открытии с 6 февраля чартерных рейсов из Екатеринбурга в Армению. Также компания рассматривает возможность открытия рейсов в Беларусь. Как ранее писал “Ъ-Урал”, правительство РФ разрешило летать за границу из Кольцово.