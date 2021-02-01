Производство сельхозпродукции в Удмуртии за 2020 год выросло на 4,3%

В 2020 году объем производства сельхозпродукции в Удмуртии составил 71,6 млрд руб. Это на 4,3% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Так, валовый надой молока вырос за год на 5,4% и составил 870,8 тыс. тонн, производство яиц — на 0,6% до 1,08 млрд штук, скота и птицы на убой — на 2,6% до 187,9 тыс. тонн.

Кроме того, за 2020 год предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Удмуртии произвели продукции на 55,9 млрд руб. Это на 1,9% больше значения 2019 года. Так, производство мясных консерв увеличилось на 23,1%, творога — на 20,5%, хлебобулочных изделий — на 15,8%.