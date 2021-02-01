Единственным зрителем на Гетеборгском кинофестивале стала медсестра

Единственным зрителем проходящего сейчас в Швеции в условиях социальной изоляции Гетеборгского кинофестиваля стала медсестра скорой помощи. Из-за пандемии COVID-19 организаторы крупнейшего ежегодного кинофестиваля в Скандинавии приняли решение провести это мероприятие в новом формате: для просмотра программы фестиваля они выбрали одного человека. Организаторы фестиваля публикуют видеодневники зрителя, в которых она делится своими впечатлениями о просмотренных фильмах, у себя на сайте.

Для отбора человека, который станет единственным зрителем Гетеборгского кинофестиваля в январе был объявлен конкурс среди любителей кино. За право провести неделю за просмотром всей кинопрограммы в полном одиночестве на удаленном острове Патер-Ностер («Отче наш» (лат.).— “Ъ”), известный своим маяком и недавно открытой гостиницей боролись 12 тыс. из 45 стран мира.

В итоге жюри выбрало Лизу Энрот из шведского города Шёвде, медсестру скорой помощи и большого любителя кино. По словам организаторов фестиваля, в «эти непростые времена кажется особенно правильным предоставить эту уникальную возможность одному из многих героев системы здравоохранения, которые так упорно борются с COVID-19».

До 6 февраля госпожа Энрот будет жить на острове одна, у нее не будет мобильной связи, но она сможет посмотреть 60 новых фильмов из программы кинофестиваля и рассказать об увиденном в своем видеоблоге. Она очень довольна тем, что выбор жюри пал на нее. «Мне кажется, что на работе я провела годы, выслушивая, проверяя, утешая. И у меня было ощущение, что сил совсем не осталось. Ветер, море, возможность побыть частью совсем другой реальности — все это очень увлекательно»,— заявила Лиза Энрот.

Алена Миклашевская