ЕС опубликовал текст апелляции по делу против Apple

Еврокомиссия опубликовала текст апелляции, поданной в Европейский суд в сентябре прошлого года по делу против Apple. Европейские власти считают доводы судей, удовлетворивших апелляцию Apple в июле 2020 года, «противоречивыми».

В 2016 году Еврокомиссия по итогам собственного расследования пришла к выводу, что Apple пользовалась незаконными налоговыми привилегиями в Ирландии в период с 2003 по 2014 год. По мнению европейского регулятора, правительство страны помогало корпорации существенно занизить налоговые отчисления, которые составили всего 0,005% выручки корпорации в Европе. В итоге власти ЕС решили, что компания обязана возместить ЕС недоуплаченные за эти годы налоги — долг американской корпорации составил €13 млрд. Однако вскоре и Apple, и правительство Ирландии подали апелляцию на решение Еврокомиссии.

Cуд общей юрисдикции Европейского союза в июле 2020 года (EGC) удовлетворил апелляцию Apple. Судьи тогда пришли к выводу, что Еврокомиссия не смогла доказать, что правительство Ирландии в течение десятилетия предоставляло Apple незаконные налоговые послабления, что между сторонами имел место сговор и что именно ирландские дочерние компании Apple приносили корпорации ту выручку, с которой, по мнению европейского регулятора, должны были уплачиваться налоги в казну Ирландии.

У Еврокомиссии было два месяца на то, чтобы решить, будет ли она подавать апелляцию уже на решение суда общей юрисдикции и переносить рассмотрение дела в Европейский суд — высшую судебную инстанцию ЕС. О решении подать апелляцию по этому делу и добиться взыскания с Apple €13 млрд в сентябре прошлого года объявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Кирилл Сарханянц