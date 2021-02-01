Замглавы нижегородского ГУ ФСИН обвинили в превышении полномочий

Первого заместителя начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) Станислава Телегина заподозрили в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Ему предъявили обвинение, суд оставил его под домашним арестом, сообщили в нижегородском следственном управлении СК.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, занимая должность начальника оперативного управления ГУ ФСИН, заставил подчиненного купить ему кондиционер. Технику Станислав Телегин установил в своем служебном кабинете в здании на улице Артельной.

«В ходе расследования уголовного дела следователи проверят деятельность фигуранта на причастность к иным преступлениям»,— сообщили в СУ СК.

Добавим, в региональном СУ СК расследуют сразу несколько уголовных дел в отношении бывших сотрудников нижегородского ГУ ФСИН. Так, в июле двух полковников ведомства Евгения Сычева и Степана Вахонина заподозрили по получении откатов. По этому же делу вскоре задержали еще двоих сотрудников ФСИН Александра Хохидру и Евгения Зюзина. В сентябре за превышение полномочий задержали и отправили под домашний арест замначальника ведомства Виталия Гудкова, в ноябре по обвинению в мошенничестве задержали бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН Дмитрия Тарасова и главного инженера ведомства Дмитрия Муратова.

Анастасия Еремина