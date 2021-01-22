Уголовное дело бывшего замначальника ГУ ФСИН передали в суд

Нижегородское следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника регионального ГУ ФСИН Дмитрия Тарасова и главного инженера ведомства Дмитрия Муратова. Оба обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ и чч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2019 года обвиняемые потребовали от начальников пяти исправительных учреждений деньги, которые якобы планировалось передать в качестве благодарности одному из сотрудников ФСИН России за выделение бюджетных средств на покупку оборудования для учреждений. Обвиняемым передали 150 тыс. руб. Эти деньги они потратили по своему усмотрению.

Один обвиняемый полностью признал вину, второй — частично. Уголовное дело передали в суд.

Добавим, что в региональном СУ СК расследуют сразу несколько уголовных дел в отношении бывших сотрудников нижегородского ГУ ФСИН. Так, в июле двух полковников ведомства Евгения Сычева и Степана Вахонина заподозрили по получении откатов. По этому же делу вскоре задержали еще двоих сотрудников ФСИН Александра Хохидру и Евгения Зюзина. В сентябре за превышение полномочий задержали и отправили под домашний арест замначальника ведомства Виталия Гудкова.

Анастасия Еремина