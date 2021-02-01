Роскачество предупредило о мошенничестве с «ковидными паспортами»

Мошенники стали использовать тему «ковидных паспортов» о пройденной вакцинации от коронавируса, предупредило Роскачество. Они убеждают людей, что такие документы будут скоро обязательными, и без них граждане будут ограничены в правах. «Ковидные паспорта» в России пока не введены.

Злоумышленники убеждают приобрести «ковидные паспорта» за несколько тысяч рублей, потому что потом якобы будет дороже. В итоге человек либо не получает ничего, либо «липовый» документ. Также мошенники могут просить логин и пароль от личного кабинета на госуслугах, чтобы добавить в него «ковидный паспорт», и в итоге получают доступ к персональным данным.

Роскачество призвало следить только за официальными каналами информации, не покупать в интернете вакцины, справки и «ковидные паспорта», никому не передавать свои персональные данные в интернете, не переходить по подозрительным ссылкам.

В мире сейчас обсуждается введение «ковидных паспортов» с подтверждением вакцинации, которые, например, упрощали бы путешествия, позволяли посещать массовые мероприятия. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что граждане не должны воспринимать вакцинацию как принудительный процесс, и введение каких-либо дополнительных документов пока она назвала недопустимым.

Как в разных странах работают над системой подтверждения вакцинации — в материале “Ъ” «Привитый по паспорту».