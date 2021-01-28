Голикова: недопустимо восприятие вакцинации как принудительного процесса

Недопустимо, чтобы граждане России воспринимали вакцинацию от коронавируса как принудительный процесс, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

«Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс — это на сегодняшний день недопустимо»,— сказала госпожа Голикова.

Она также обратила внимание регионов на вредность введения ковидных паспортов. «Мы уже обращали на это внимание, и я еще раз хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов: о нецелесообразности и даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата о прививке»,— сказала Татьяна Голикова.

В то же время госпожа Голикова сообщила, что Россия примет участие в разработке международного сертификата вакцинации от COVID-19. «Всемирная организация здравоохранения приступила к работе по формированию требований к международному цифровому сертификату вакцинации. Первые рекомендации ВОЗ ожидаются в конце первого квартала 2021 года. ВОЗ пригласила РФ к активному участию в этой работе, наши коллеги в этой работе будут участвовать»,— рассказала Татьяна Голикова.

В конце 2020 года и начале 2021-го во многих странах началась массовая вакцинация населения. Некоторые государства планируют ввести паспорта вакцинации. Они позволят людям свободнее путешествовать, посещать общественные места и массовые мероприятия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Привитый по паспорту».