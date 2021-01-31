Несогласованная с властями акция в поддержку Алексея Навального прошла сегодня с большим количеством задержаний: по данным «ОВД-инфо», задержано минимум 997 человек. В числе тех, кто попал в автозаки, были журналисты, а также известный рэпер Oxxxymiron. Кроме того, сотрудники избили дубинками и электрошокером журналиста Георгия Маркова — его голову спасла каска.

Начало акции было запланировано на полдень на Невском проспекте, но власти позаботились о том, чтобы перекрыть главную улицу и прилегающие к ней. Также были закрыты ближайшие станции метро. После этого штаб Алексея Навального оперативно сообщил, что место акции переносится на Пионерскую площадь у ТЮЗа.

Задержания начались сразу, сначала точечные. Через полчаса после начала протестующие стали отходить от центра площади, тогда же начались жесткие задержания. Также некоторые граждане стали нападать на сотрудников. Один из тех, кто бил ОМОН по каскам, уже задержан: на него завели дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Тогда же был задержан корреспондент “Ъ” Олег Дилимбетов. «Я бежал и снимал на телефон, как ОМОН тащит задержанного. Рядом со мной был их коллега, который и схватил меня. Со словами “ты достал тут бегать”, он повел меня в автобус. Я сказал ему, что работаю, и показал голубой рукав с надписью “ПРЕССА”, на что он ответил: “это я работаю, а ты … занимаешься («ерундой», выраженное в непарламентской форме.— “Ъ”)”,— и затолкнул меня в автобус»,— говорит журналист. Господина Дилимбетова отпустили сразу по прибытии в 55 отдел полиции (Колпино). Газета «Коммерсантъ» намерена обратиться в прокуратуру с заявлением о воспрепятствовании деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ). Кроме того, среди задержанных на Пионерской площади был рэпер Oxxxymiron.

Далее стала появляться информация о других задержанных сотрудниках СМИ. Сообщалось о задержаниях работников «Новой газеты» Серафима Романова и Дениса Короткова, Анастасии Семенович из «Московского комсомольца», корреспондента TJournal Артема Мазанова и других. Наиболее жесткие столкновения с полицией произошли неподалеку от городского парламента. В числе пострадавших был фотограф Георгий Марков: «Меня задержали достаточно брутально: душили, били дубинками по рукам и ногам, били шокером. Если бы не каска, протер бы я лицом брусчатку»,— поделился он своим рассказом с в одном из телеграм-каналов. Вместе с ним пострадала корреспондент «Бизнес-FM» Айгуль Абдуллина. У ЗакСа были слышны хлопки, похожие на взрывы петард или светошумовых гранат. Также там был применен слезоточивый газ. МВД уже заявило, что газ и гранаты ими не применялись

После того как протестующих разогнали у парламента, они направились к Сенной площади. По дороге и на месте также прошли жесткие задержания: людей уводили в автозаки в крови. Позднее граждане переместились вновь на Пионерскую площадь. Там корреспонденты “Ъ” видели человека с перевязанной кровавым бинтом головой. На снегу в нескольких местах также были алые следы. Одного из протестующих сотрудники органов несли без сознания — он не двигался, но они между собой говорили, что он притворяется.

К Пионерской площади также была подтянута рота нацгвардейцев, которые встали со щитами у Театра юного зрителя, видимо, готовясь зачищать площадь. Но протестующие уже переместились на соседние улицы и начали расходиться — штаб Навального объявил о завершении акции.

Всего, по данным «ОВД-инфо», было задержано минимум 997 человек. В некоторых отделах не осталось места. Например, прибывшие в 58 отдел (Выборгский район) граждане были вынуждены переместиться в соседний 59-й, так как их было негде размещать. Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский сообщает, что в ряд отделов не пускают адвокатов и правозащитников. «Раз за разом не пускают адвокатов, с ордерами, отказывают в юридической помощи»,— пишет он в своем телеграм-канале «Вишневское время».

Олег Дилимбетов, Егор Кобызев