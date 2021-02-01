В Симферопольском водохранилище почти не осталось воды

В водохранилище Симферополя почти закончилась вода, выпавшие в Крыму осадки не повлияли на пополнение его запасов, сообщил на заседании с водоснабжением директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нем есть, уже давно стала некондиционной, но мы нашли варианты и с запахом проблему решили… Сейчас немножко модернизированная система очистки воды продолжает работать»,— уточнил господин Баженов. Он также подчеркнул, что выпавшие в последние недели осадки практически не повлияли на пополнение запасов воды в водохранилищах.

Помимо этого на совещании сообщили о продолжающемся истощении всех водных источников полуострова, в том числе скважин.

Напомним, ранее жители Симферополя пожаловались на неприятный запах воды из кранов. В министерстве ЖКХ сообщили, что это произошло из-за высокого уровня содержания аммиака.

В конце прошлого лета жителей Симферополя и четырех десятков близлежащих городов и сел перевели на временной график подачи воды. Позже водоснабжение ограничили и в других регионах Крыма, в том числе в Евпатории и Ялте. Власти республики надеются на реализацию плана по опреснению морской воды, однако в правительстве РФ считают его запасным из-за высокой стоимости реализации проекта и намерены решать проблему за счет подземных запасов воды на полуострове.

Александр Дремлюгин, Симферополь