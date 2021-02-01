На здание недостроенной гостиницы в Уфе нашелся покупатель

Фонд жилищного строительства Башкирии на аукционе 29 января определился с покупателем недостроенной гостиницы на улице Блюхера в Уфе. Победителем признан единственный участник аукциона — ООО «Уфастройсити», сообщается на официальном сайте проведения торгов. Объект продадут по начальной цене — 39,39 млн руб.

Трехэтажное здание гостиницы на 40 мест площадью застройки 3,98 тыс. кв. (степень готовности 61%) расположено на земельном участке общей площадью 7,93 тыс. кв. м, находящемся в республиканской собственности.

ООО «Уфастройсити», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2006 года. Компания занимается строительством. Владелец — Раиль Салихов. Выручка компании в 2019 году равнялась 32,52 млн руб., чистая прибыль — 1,42 млн руб.

Майя Иванова