В Екатеринбурге задержано 83 участника акции в поддержку Навального

Во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге было задержано 83 человека. «В территориальные отделы внутренних дел сотрудниками полиции доставлены 83 гражданина. По каждому факту ведется тщательное разбирательство, по итогам которого будут приняты обоснованные решения»,— сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых

В разговоре с “Ъ-Урал” сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, что среди задержанных есть трое несовершеннолетних. Они были отпущены после прихода родителей, а материалы по случившемуся переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. «Почти по всем задержанным будут составлены протоколы. При этом сейчас еще 28 человек находятся в отделе полиции №9»,— уточнила госпожа Мерзлякова.

Ранее стало известно о том, что сотрудники полиции составили протокол на волонтера екатеринбургского штаба Навального Ирину Норман по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Напомним, сегодня в Екатеринбурге и других городах Свердловской области прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. По официальным данным регионального министерства общественной безопасности, в шествии в Екатеринбурге, которое длилось около четырех часов, приняли участие 2,3 тыс. человек.