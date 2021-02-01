РЖД развивает своего контейнерного оператора

ОАО РЖД меняет структуру парка своих операторских и логистических дочерних компаний с учетом созданного в ноябре контейнерного оператора «РЖД Бизнес Актив». Новая компания будет «закупать контейнеры, в том числе специализированные», рассматривается приобретение платформ, отмечает заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило. На данный момент, сообщил он, компания пользуется привлеченным парком, у нее в пределах 1,5 тыс. контейнеров в управлении, в перспективе по мере роста масштаба планирует докупать парк. Вопросы приобретения контейнеров, в частности, переданы новому оператору с «РЖД Логистики», пояснил господин Шило.

Компания «РЖД Бизнес Актив» была учреждена в ноябре 2020 года, почти через год после того, как ОАО РЖД вынуждено было продать своего контейнерного оператора «Трансконтейнер». Покупателем его контрольного пакета (50% плюс две акции компании) стала ГК «Дело» Сергея Шишкарева, заплатившая на аукционе 60,3 млрд руб. Возможное создание конкурента «Трансконтейнеру» обеспокоило покупателя. «Как представляется, такой шаг менее чем через год после приватизации "Трансконтейнера" нарушает дух договоренностей, которые обсуждались на этапе подготовки и проведения конкурса по продаже его контрольного пакета, включая неизменность базовых условий рынка контейнерных перевозок в среднесрочной перспективе»,— говорил в интервью “Ъ” Сергей Шишкарев (см. “Ъ” от 30 ноября 2020 года). Как сообщал РБК, по планам, у «Бизнес Актива» в 2024–2025 годах должно быть 32 тыс. платформ, 95 тыс. контейнеров и объем перевозок 2 млн TEU в год.

При этом ОАО РЖД отмечает слабую перспективность сегмента обычных крытых вагонов, отмечает господин Шило. «Среди тех сегментов, которые, как нам кажется, будут постепенно терять свои позиции,— не то чтобы умирать, но терять позиции точно будут,— это перевозки в обычных крытых вагонах. На сегодня четко виден тренд на большекубовость, то есть большой объем внутренней кубатуры крытых вагонов, и те вагоны, которые не обладают такими характеристиками, как правило, уже не востребованы. А в перспективе, мы понимаем, будет происходить замена крытых вагонов на вагоны-палетовозы — еще большей кубатуры, с возможностью размещать палеты в два яруса». По его словам, Федеральная грузовая компания сейчас разрабатывает разные типы крытых вагонов, позволяющие работать с палетами.

Наталья Скорлыгина