«ОВД-Инфо»: во время акции в поддержку Навального в Ростове задержано 93 человека

В ходе несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Ростове-на-Дону было задержано 93 человека. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту “Ъ-Юг” сообщили, что информация о количестве задержанных еще уточняется.

Протестная акция в поддержку Алексея Навального прошла в Ростове 31 января. По подсчетам “Ъ-Юг”, в ней приняли участие около 700 человек.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд по иску ФСИН о замене его условного срока на реальный запланирован на 2 февраля.

Наталья Шинкарева