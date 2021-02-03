Предупреждения ВОЗ об опасности коронавирусной инфекции не были услышаны Но в борьбе с вирусом у человечества появился новый шанс

Колонка гендиректора Всемирной организации здравоохранения доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса — на русском языке эксклюзивно для «Ъ-Науки».

Год назад, 30 января, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение,— самый высокий уровень опасности, предусмотренный международным правом. На тот момент за пределами Китая было зарегистрировано всего 98 случаев заболевания — и ни одного случая со смертельным исходом.

ВОЗ многократно призывала страны воспользоваться «окном возможностей» для предотвращения широкомасштабного распространения нового вируса. Некоторые страны прислушались к этим и более ранним предупреждениям и приняли эффективные меры. Другие этого не сделали. О результатах бездействия красноречиво свидетельствуют преодоленные с тех пор трагические рубежи, включая гибель более 2 млн человек и выявление более 100 млн подтвержденных случаев заболевания.

Все это оставило неизгладимые следы в жизни людей и общественном сознании. Сердце наполняется болью при мыслях о страданиях людей с хроническими последствиями коронавирусной инфекции.

Мне довелось лично познакомиться со многими из этих людей. В первые две недели после начала вспышки ВОЗ опубликовала широкий спектр рекомендаций по борьбе с распространением вируса, оказанию помощи пациентам и оснащению медицинских работников. ВОЗ помогла ученым опубликовать первые протоколы ПЦР-диагностики уже через несколько дней после того, как китайские ученые представили информацию о генетической последовательности нового вируса. Это привело к быстрому созданию и внедрению тестов, а также в дальнейшем к разработке вакцин, на которые сегодня возлагается столько надежд.

Это новое «окно возможностей» нельзя упускать ни при каких обстоятельствах.

Приоритетное внимание должно быть уделено вопросу справедливости. В доступе к вакцинам нуждаются все представители групп риска, особенно медицинские работники, пожилые люди и больные хроническими заболеваниями, во всех странах, а не все население в отдельных странах.

На данный момент вакцинация началась более чем в 50 государствах. Неудивительно, что в их число не вошло ни одной беднейшей страны мира.

Некоторые богатые государства заключили двусторонние сделки с производителями вакцин с тем, чтобы обеспечить у себя вакцинацию целых групп населения, причем в некоторых случаях число заказанных доз в несколько раз превышало реальные потребности. В результате другие страны, также испытывающие большое внутреннее давление в связи с ожиданиями населения в отношении скорого начала вакцинации, оказались в безвыходной ситуации и тоже начали заключать собственные двусторонние сделки с производителями.

Это привело к тому, что поставщики вакцин стали отдавать приоритет заключению более выгодных сделок с богатыми странами в ущерб обеспечению справедливого распределения вакцин между всеми странами мира.

Призывы к справедливости должны быть подкреплены конкретными действиями. Это должно выражаться в более активной финансовой поддержке «Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19» («Инициативы АСТ») — глобальной инициативы, учрежденной в апреле 2020 года для ускорения процесса создания и распределения вакцин, лекарственных препаратов и средств диагностики в интересах скорейшего прекращения текущей пандемии.

«Инициатива АСТ» и ее компонент по вакцинам COVAX получили широкую поддержку во всем мире и были одобрены 190 странами и экономиками планеты.

Тем не менее дефицит финансирования «Инициативы АСТ» на 2021 год составляет $27 млрд. Это лишь малая доля прогнозируемого ущерба ($9,2 трлн), который понесет мировая экономика, если правительства не примут меры для обеспечения справедливого доступа развивающихся стран к вакцинам против ковида.

Чтобы в борьбе с вирусом играть на опережение, мы обязаны уделять приоритетное внимание научным знаниям, особенно в условиях появления новых вариантов вируса.

Поэтому мы не можем допустить сокращения темпов тестирования, даже в ситуации широкомасштабного распространения коронавирусной инфекции.

Правительства стран обязаны повышать собственные возможности в области геномного секвенирования, которое пока не выполняется достаточно широко, в результате чего во многих странах мутации вируса остаются незамеченными.

При этом многие позитивные перемены дают поводы для оптимизма.

На сегодняшний день механизм COVAX подписал соглашения о предоставлении не менее 2 млрд доз нескольких перспективных вакцин-кандидатов. Компания Pfizer обязалась предоставить механизму COVAX до 40 млн доз своей вакцины. Мы также убеждены, что в ближайшие недели будут одобрены и внедрены другие вакцины.

Я также отмечаю усилия, принимаемые правительствами стран в интересах защиты медицинских работников.

В связи с этим ВОЗ призывает все страны мира обеспечить начало вакцинации медицинских работников и пожилых людей во всех странах мира в течение первых 100 дней 2021 года.

Если нам удастся это сделать, мы совершим большой шаг вперед к прекращению пандемии, и в январе следующего года все страны и сообщества всего мира будут уверенно стоять на пути к более здоровому, безопасному и стабильному будущему.

Впервые опубликована на английском языке в газете The Guardian