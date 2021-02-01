Оборот розничной торговли сократился на 7,2% в Нижегородской области

В Нижегородской области оборот розничной торговли в 2020 году составил 756 млрд руб. Это на 7,2% ниже по сравнению с уровнем предыдущего года, сообщили в Нижегородстате.

Оборот оптовой торговли в регионе снизился до 195,4 млрд руб., что на 6,3% меньше по сравнению с уровнем 2019 года. Индекс предпринимательской уверенности нижегородских организаций оптовой торговли составил 4,5% по результатам обследования деловой активности в четвертом квартале 2020 года. Это на 7,6 процентных пунктов ниже, чем в третьем квартале, и на 2,6 процентных пункта ниже, чем в четвертом квартале 2019 года.

Улучшения экономического положения своих предприятий в первом квартале года ожидают 17,7% опрошенных представителей сферы оптовой торговли. Негативный прогноз дали 14,6% респондентов. Большинство – 65,6% – считают, что ситуация не изменится.

Анастасия Еремина