«Барселона» готова судиться за Лионеля Месси

Футбольный клуб «Барселона» намерен подать в суд на издание El Mundo, в воскресенье обнародовавшее подробности контракта каталонцев с Лионелем Месси. По сведениям газеты, аргентинцу за четыре года причитается от «Барселоны» €555 млн. В клубе не стали опровергать эти сведения, но сочли, что тут могут быть основания для обращения в суд, поскольку контракт является конфиденциальным и разглашение его условий может нанести вред как «Барселоне», так и ее лидеру. Между тем, как утверждает другое испанское издание Marca, адвокаты Месси рассматривают возможность подачи исков к руководству «Барселоны» за разглашение сведений. Утверждается, что о деталях контракта аргентинца в клубе знали всего пять человек.
Футбольный клуб «Барселона» намерен подать в суд на издание El Mundo, говорится в пресс-релизе команды. СМИ обнародовало детали контракта «Барселоны» с Лионелем Месси. По условиям соглашения, с которым удалось ознакомиться El Mundo, аргентинский форвард по контракту, рассчитанному на период 2017–2021 годов (соглашение истекает в июне), получит в общей сложности €555 млн. Из них €115 млн — в качестве «подъемных», а еще €78 млн — в виде бонусов за лояльность. Выходит, что среднегодовая зарплата Месси составляет €138,75 млн. Даже несмотря на то что примерно половину ему приходится отдавать в уплату налогов, сумма получается более чем впечатляющая. Отмечается также, что по состоянию на январь Месси уже получил €510 млн.
«Клуб сожалеет о публикации, учитывая, что речь идет о конфиденциальном документе, к которому применимы правила, запрещающие разглашение сведений,— говорится в заявлении клуба.— Клуба категорически отрицает любую свою ответственность за публикацию документа и предпримет соответствующие юридические шаги в отношении El Mundo за нанесение ущерба, вызванного публикацией».
«Барселона» также выразила полную поддержку Месси, «особенно в том, что касается попыток очернить его образ и нанести ущерб отношениям с командой, в которой он стал лучшим игроком в истории».
Вскоре после заявления «Барселоны» издание Marca сообщило, что и сам клуб может быть привлечен в качестве ответчика по делу. Якобы адвокаты Лионеля Месси рассматривают возможность подачи иска к руководству «Барселоны» за разглашение конфиденциальной информации.
Информация о том, что Месси обходится «Барселоне» очень дорого, появлялась и ранее. Считалось, что в год он получает около €100 млн. Но в реальности сумма оказалась более чем на треть больше самых смелых предположений. И тут надо заметить, что в «Барселоне» не стали отрицать правдивость сведений, приведенных El Mundo. Речь идет только о том, что газета, по мнению клуба, разгласила конфиденциальные сведения.
Напомним, что финансовое состояние «Барселоны» в последнее время вызывает серьезное беспокойство у ее болельщиков. С одной стороны, каталонцы в недавно опубликованном рейтинге наиболее доходных клубов мира Deloitte Money League второй раз подряд заняли первое место (клуб сумел заработать в сезоне-2019/20 €715 млн). С другой, как следует из отчетности самой «Барселоны», ее долги достигли уже €1,2 млрд. Из них €730 млн — краткосрочные, включая €126 млн, которые команда должна другим клубам за футболистов. Клуб вынужден активно занимать, чтобы выполнить свои обязательства перед игроками. На зарплаты футболистов «Барселона» тратит 74% доходов (в свете новостей про зарплату Месси это совсем не удивительно). При этом безопасной считается отметка 50%.
Добавим также, что прошлым летом Лионель Месси пытался уйти из «Барселоны». Но клуб отказался обсуждать вопрос о его продаже и фактически принудил исполнить контракт до конца. Но уже летом 33-летний аргентинец сможет сам выбрать себе команду.