«Барселона» готова судиться за Лионеля Месси

Футбольный клуб «Барселона» намерен подать в суд на издание El Mundo, в воскресенье обнародовавшее подробности контракта каталонцев с Лионелем Месси. По сведениям газеты, аргентинцу за четыре года причитается от «Барселоны» €555 млн. В клубе не стали опровергать эти сведения, но сочли, что тут могут быть основания для обращения в суд, поскольку контракт является конфиденциальным и разглашение его условий может нанести вред как «Барселоне», так и ее лидеру. Между тем, как утверждает другое испанское издание Marca, адвокаты Месси рассматривают возможность подачи исков к руководству «Барселоны» за разглашение сведений. Утверждается, что о деталях контракта аргентинца в клубе знали всего пять человек.

Футбольный клуб «Барселона» намерен подать в суд на издание El Mundo, говорится в пресс-релизе команды. СМИ обнародовало детали контракта «Барселоны» с Лионелем Месси. По условиям соглашения, с которым удалось ознакомиться El Mundo, аргентинский форвард по контракту, рассчитанному на период 2017–2021 годов (соглашение истекает в июне), получит в общей сложности €555 млн. Из них €115 млн — в качестве «подъемных», а еще €78 млн — в виде бонусов за лояльность. Выходит, что среднегодовая зарплата Месси составляет €138,75 млн. Даже несмотря на то что примерно половину ему приходится отдавать в уплату налогов, сумма получается более чем впечатляющая. Отмечается также, что по состоянию на январь Месси уже получил €510 млн.

«Клуб сожалеет о публикации, учитывая, что речь идет о конфиденциальном документе, к которому применимы правила, запрещающие разглашение сведений,— говорится в заявлении клуба.— Клуба категорически отрицает любую свою ответственность за публикацию документа и предпримет соответствующие юридические шаги в отношении El Mundo за нанесение ущерба, вызванного публикацией».

«Барселона» также выразила полную поддержку Месси, «особенно в том, что касается попыток очернить его образ и нанести ущерб отношениям с командой, в которой он стал лучшим игроком в истории».

Вскоре после заявления «Барселоны» издание Marca сообщило, что и сам клуб может быть привлечен в качестве ответчика по делу. Якобы адвокаты Лионеля Месси рассматривают возможность подачи иска к руководству «Барселоны» за разглашение конфиденциальной информации.

Утверждается, что детали соглашения знали только пять человек. Среди них бывший президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу, гендиректор клуба Оскар Грау, которые отвечали за подписание контракта, и Карлес Тускетс, на данный момент являющийся исполняющим обязанности президента «Барселоны».

Информация о том, что Месси обходится «Барселоне» очень дорого, появлялась и ранее. Считалось, что в год он получает около €100 млн. Но в реальности сумма оказалась более чем на треть больше самых смелых предположений. И тут надо заметить, что в «Барселоне» не стали отрицать правдивость сведений, приведенных El Mundo. Речь идет только о том, что газета, по мнению клуба, разгласила конфиденциальные сведения.

Напомним, что финансовое состояние «Барселоны» в последнее время вызывает серьезное беспокойство у ее болельщиков. С одной стороны, каталонцы в недавно опубликованном рейтинге наиболее доходных клубов мира Deloitte Money League второй раз подряд заняли первое место (клуб сумел заработать в сезоне-2019/20 €715 млн). С другой, как следует из отчетности самой «Барселоны», ее долги достигли уже €1,2 млрд. Из них €730 млн — краткосрочные, включая €126 млн, которые команда должна другим клубам за футболистов. Клуб вынужден активно занимать, чтобы выполнить свои обязательства перед игроками. На зарплаты футболистов «Барселона» тратит 74% доходов (в свете новостей про зарплату Месси это совсем не удивительно). При этом безопасной считается отметка 50%.

Добавим также, что прошлым летом Лионель Месси пытался уйти из «Барселоны». Но клуб отказался обсуждать вопрос о его продаже и фактически принудил исполнить контракт до конца. Но уже летом 33-летний аргентинец сможет сам выбрать себе команду.

Арнольд Кабанов