Врачам нижегородского военного госпиталя выплатили долги за работу с COVID-19

Задолженность перед сотрудниками нижегородского военного госпиталя (ФГКУ 422 ВГ) по выплатам за работу с коронавирусом COVID-19 за июнь-ноябрь 2020 года в размере 9 млн руб. погасили в полном объеме. Как сообщает региональная Госинспекция труда, задержанные стимулирующие выплаты получили почти 130 человек.

По данным инспекции, рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

О долгах перед работниками госпиталя стало известно во время прямой линии президента РФ Владимира Путина 17 декабря. В обращении к президенту говорилось, что медики нижегородского военного госпиталя не получают доплаты за работу с коронавирусом с сентября. Глава государства пообещал выяснить, почему произошла задержка с выплатами. Нижегородское управление СК РФ начало доследственную проверку по этому поводу.

Тогда же министр здравоохранения Нижегородской области – заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов отметил, что военный госпиталь находится в ведении Минобороны РФ, а не минздрава. Губернатор Глеб Никитин объявил, что провел оперативные консультации с министерством. Он пояснил, что медикам полностью выплатили средства за третий квартал, а проблемы возникли с начислением денег за четвертый квартал. Как ранее сообщалось, к концу декабря медикам выплатили 4,1 млн руб. из общей суммы долга.

Андрей Репин