Медикам нижегородского военного госпиталя не выплатили еще 5 млн рублей за COVID

Задолженность перед сотрудниками нижегородского военного госпиталя (ФГКУ 422 ВГ) по выплатам за работу с коронавирусом COVID-19 за июнь-ноябрь превысила 9 млн руб. Как сообщили в региональной Госинспекции труда, сейчас перед 130 сотрудниками частично погасили долг – им выплатили 4,1 млн руб. Таким образом, сумма оставшейся задолженности составляет около 5 млн руб.

«Задолженность перед сотрудниками военного госпиталя была выявлена в ходе проверки соблюдения трудовых прав медицинских работников, работающих в условиях новой коронавирусной инфекции, связанных с оплатой труда… Руководству госпиталя выдано предписание о полном погашении задолженности»,— сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Как ранее сообщалось, о задержке с выплатами врачам военного госпиталя стало известно во время прямой линии президента РФ Владимира Путина 17 декабря. Тогда региональное СУ СК начало доследственную проверку по этому поводу. В тот же день губернатор Глеб Никитин объявил, что провел оперативные консультации с Минобороны РФ, которое курирует госпиталь. Он рассказал, что медикам полностью выплатили средства за третий квартал. «Были единичные технические проблемы с доведением средств за четвертый квартал, и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения»,— сообщил глава региона.

Анастасия Еремина