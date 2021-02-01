Задержан министр строительства Башкирии

Как стало известно “Ъ”, сегодня, 1 февраля, утром сотрудники следственного управления СКР по Башкирии и республиканского управления ФСБ провели обыски в министерстве строительства и архитектуры региона. Министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев задержан и сейчас допрашивается сотрудниками СКР, сообщил источник “Ъ” в минстрое.

Информацию об обысках подтвердили в пресс-службе правительства региона, уточнив, что следственные действия проводятся по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. В тот момент Рамзиль Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», которое занималось строительством очистных сооружений. Министром строительства его назначили в декабре 2020 года. Главой администрации Кумертау в то время был вице-премьер правительства республики Борис Беляев.

Влада Шипилова, Уфа